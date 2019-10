Leandro Cufré afirma manipulación del VAR

Molesto con el arbitraje y el VAR fue como Leandro Cufré habló después del partido en el que su equipo fue sobrepasado por marcador de 5-1 ante Pumas. El estratega rojinegro afirmó que se manipuló el VAR, afectando a sus dirigidos con la expulsión de Anderson Santamaría.

Cufré aseguró que cuenta con la palabra del zaguero, quien le explicó la jugada de su tarjeta roja. El resultado, para el timonel atlista pasó a segundo plano.

“Antes de empezar, quisiera aclarar la expulsión de (Anderson) Santamaría porque el jugador que pasa detrás de él, le toca el pie, lo hace trastabillar y ahí él la agarra con la mano, pero el VAR va a ver solamente cuando la toca con la mano, es un jugador que tiene amarilla, es muy inteligente y no la iba a tocar con la mano; pierde el equilibrio cuando el jugador pasa por detrás, pero esa nunca la muestran, se manipula; eso es lo que a uno le genera impotencia. Claro que es mano, pero hay que mostrar cuando el jugador le pasa por detrás y nuestro jugador pierde el equilibrio, entonces después se desvirtúa todo, ya cuando manipulan estas cosas, ya empiezas a desconfiar un poco del VAR también. Entonces, hay que poner atención a algunas cosas, no es justificativo de nada, no me gusta justificar nada, creo que Pumas hizo las cosas para ganar, nosotros no las hicimos, pero es un resultado que no refleja la realidad y tenemos todavía todas las chances en nuestras manos, dependemos de nosotros”.

“Es evidente, tengo la confirmación de nuestro jugador, se ve claro en la jugada cuando el jugador le cruza por atrás le toca el pie y pierde el equilibrio, está claro, es evidente, eso es lo que yo no entiendo. Después podemos discutir todo lo que quieran, el resultado, si jugamos bien o mal, no me interesa eso, ya pasó a segundo plano, pero el esfuerzo que hacen estos muchachos para que se manipulen estas cosas me parece que ya basta, ya basta”, agregó el técnico de los Zorros.

Aun así, Leandro Cufré reconoció que el quedarse con un hombre menos fue determinante y que, además, en su intento por buscar el partido aun con diez le resultó complicado por la cascada de goles auriazules.

“La expulsión fue el factor determinante para nosotros, nos complica; es la expulsión de un central que estaba haciendo las cosas bien, y cuando justamente estábamos ajustando para poder revertir el resultado en ese momento nos meten el tercero y ahí sí se complicó. Después quedamos muy expuestos y fuimos a buscar el resultado y es normal que a veces pase eso en contra, pero el resultado no refleja la calidad, obviamente”, finalizó.