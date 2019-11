Fernando Samayoa: "De nada sirve, si no ganamos en Monterrey"

Las oportunidades se presentaron, empero, Atlas Femenil no pudo concretar debido a su fallo de puntería. Aun así, el estratega de las Rojinegras, Fernando Samayoa, se va tranquilo con el funcionamiento de sus dirigidas más allá del resultado, con el que se encuentran en ventaja gracias al gol de visitante, pero sabe que lo hecho no servirá sino triunfan en tierras regiomontanas.



"Nos vamos tranquilos porque sabemos que el partido, el plan estratégico que teníamos resulta no tan efecto porque no metemos el gol, pero convencidos y sabemos que en Monterrey lo vamos a liquidar. El partido fue cien por ciento táctico, de mucho esfuerzo, me parece que por momentos merecíamos un poco más; me quedo con el esfuerzo de ellas, con la convicción de salir, no sólo a competir sino el pensamiento de ganar, con un pensamiento muy positivo, saber que su ofensiva tiene demasiado punch y que hoy le rompemos ese récord tan importante que tenían, pero de nada sirve si no vamos y ganamos en Monterrey. Vamos por lo mejor, que serían 90 minutos de meter un gol; hoy estratégicamente estamos contentos, me quedo con la satisfacción de ellas y que salimos más fuertes que nunca".



En el trámite de juego, Atlas se mostró en momentos como un equipo conservador que le cedió la iniciativa al cuadro rival, sin embargo, para el entrenador rojinegro la fase final debe jugarse de otra manera y lo importante fue contener a Rayadas.



"Las liguillas se juegan distinto, anteriormente las dos liguillas pasadas perdimos la serie aquí en Guadalajara; nosotros estadísticamente somos un equipo que mete gol de visita y nos sentimos mejor jugando de visita y así lo vamos a hacer en Monterrey. Todo está planeado, me parece que salió a la perfección; el controlar también a un equipo como Monterrey es complicado. Lo hicimos y sabemos que también allá en Monterrey nos dejarán los espacios".



Finalmente, contra todo pronóstico el cuadro de La Academia sacó un resultado positivo ante uno de los mejores equipos que mejor fútbol despliega en el balompié femenino luego de que sumaran siete goles en dos jornadas continuas frente a Tigres y León. El timonel femenil de Atlas afirmó que el cambio drástico se debió a la creencia de las jugadoras y el análisis del rival aparte del trabajo realizado en la semana.



"Nosotros sabíamos que teníamos poco tiempo para revertir las cosas, más allá de la palabra y convicción que tenemos en el día a día, ellas son creyentes en lo que estamos haciendo. Analizamos al rival, sabíamos a lo que nos iba a jugar, sabíamos que ellas traen una presión extra por ser superlíder; pero más allá de eso, me parece que el juego en bloque, ser un equipo denso, el manejar ataque y defensa, y sobre todo incitar a ellas que nos jugaran más a evitar las transiciones defensivas y nosotros hacer transiciones ofensivas, evitar que nos tomen mal parado porque ellas son letales. Me parece que estos cuatro días fueron más de acciones tácticas, en conjunto y que funciono al cien por ciento. Fue más el convencimiento, recuperamos la memoria; hoy lo importante para mí era que no nos metieran gol porque Tigres nos venía de meter cuatro, León otros más. Para mí hoy provocamos esto, que tuviéramos transiciones ofensivas, que no dejáramos espacios, incitar a que ellas nos ataquen y atacar por ahí".