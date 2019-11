Toño Rodríguez: "No sabía cómo festejar"

La noche de Chivas así como su cierre de torneo fue redondo al vencer en casa al Veracruz por tres a uno. Más allá de que el equipo no clasificó a Liguilla, Toño Rodríguez pasó a la historia luego de anotar un gol de portería a portería; el mismo arquero se mostró incrédulo por lo sucedido además de afirmar el no saber cómo festejarlo.



"Nunca había hecho un gol en mi vida, ni en entrenamientos ni en espacios reducidos. No sabía ni cómo festejar. Me pasaron mil cosas por la cabeza, por supuesto que matar a Alexis, vi a Alexis y pasársela, después vi la portería sola, busqué intentarlo y se dio".



"Todavía no me cae el veinte. Tomé la decisión en dos o tres segundos, acabo de abrir mi celular, de ver una repetición y sigo sin creerlo. Obviamente dentro de una loquera tenemos muchos sueños, pero como portero dices que algún día estaría chido anotar un gol. Gracias a Dios lo intenté hoy y se logró", agregó.



De igual manera, Alan Pulido anotó dos goles en el partido, por lo que se convirtió en el goleador del torneo junto a Mauro Quiroga; el guardameta del Rebaño asintió que se van contentos con ello y por la forma en que el equipo terminó el torneo, resaltando la persistencia que tuvieron y que, además, fueron buenos para el estratega Luis Fernando Tena.



"Fue un cierre espectacular del torneo. Muy contentos por el título de goleo de Alan (Pulido), fue uno de los objetivos que nos pusimos al iniciar el partido. Contentos por cerrar ganando, darle la vuelta a un equipo que estaba tan encerrado y que tenía tanto orden. Chivas nunca desistió y esa fue nuestra esencia durante todo el torneo, que pese al inicio del torneo no se dieron las cosas el equipo no se rindió".



"Creo que los resultados están ahí. Si nos vamos a eso, creo que le fue muy bien a Luis Fernando. Las sensaciones que se tienen es que este equipo juega muy bien al futbol", sentenció.