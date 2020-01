Leandro Cufré no prestará jugadores a selección, si no hay reglamento parejo

De nueva cuenta, Leandro Cufré abrió la puerta a la polémica que existe para los futbolistas de Atlas que serán convocados para el preolímpico de la Fecha FIFA que se llevará a cabo del 20 de marzo al 01 de abril en Guadalajara. Advirtió el estratega que deben ser parejos entre todos los equipos para el tema de cuándo y a quién llamar para los microciclos.

"No vamos a mandar jugadores nosotros si nos vamos al reglamento si no es fecha fifa, no vamos a mandar a ninguno. Tienen que comprender que no me voy a poner a discutir con la Federación porque para eso esta la gente de la institución. Simplemente si nos vamos a tener a esos, por eso esta la regla. Si quitamos esa regla, nos vamos a la FIFA y no vamos a ceder a ningún jugador si no es Fecha FIFA, esa es la realidad. El preolímpico no es de FIFA entonces no es obligación enviar. Si nos vamos a poner ante la regla todos duros, así va a ser, los dueños deben de entender que acá nos jugamos muchas cosas", Leandro Cufré fue enfático acerca de los jugadores que tiene en su equipo y han tenido constantes llamados a la Selección Preolímpica.

Durante esta semana, se está llevando a cabo el primer micro ciclo de cara al preolímpico. En esta ocasión están convocados Brayton Vázquez, José Hernández y Jairo Torres. Pero a lo largo de los llamados también son considerados Ismael Govea y Ulises Cardona, por lo que podría dar un total de cinco jugadores de los Rojinegros para el torneo preolímpico, lo cual no estarían dispuestos a realizar.

"Tenemos 3(convocados), iban a ser 5. Si nos piden más de 4 vamos a suspender la jornada, por la regla. Tiene que poner mucha atención la federación en no convocarnos más de 4 porque si no vamos a postergar. Porque no se puede entrenar con 5 o 7 jugadores que se te van a distintas categorías que nosotros los tenemos entrenando con primera", mostró su molestia ante la falta de trabajo que hay semana a semana por no poder entrenar con plantel completo.

Una de las cuestiones que más pega a Atlas en cuanto a los llamados de jugadores en el preolímpico es que el equipo juega de local en viernes. Por lo que sus futbolistas regresan el jueves y ya no pueden trabajar de cara a los partidos de Liga MX. Además, que los jugadores llegan disminuidos a nivel físico por la gran exigencia que hay en los entrenamientos de Selección Mexicana.

Cómo último punto, Leandro habló de cómo suplirán la baja de Jesús Angulo que se rompió el quinto metatarsiano del pie, que lo tendrá fuera de actividad al menos dos meses. "Está muy claro, tenemos en esa posición a Brayton Vázquez, jugador de selección, está Gómez, está Conti, está Govea, está Nervo. Tenemos jugadores quizás no con mucha experiencia en primera división: Israel Reyes que ya debutó, está Robles que también puede hacerlo de central. En ese lugar estamos bien. En ese puesto estamos bien cubiertos con jugadores que han hecho su trayectoria de central, claro que no tienen experiencia, hay que dársela" finalizó el timonel rojinegro.