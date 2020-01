Leandro Cufré: "Vamos a meter una inconformidad por el arbitraje"

Mal debut para Atlas ante su gente en la Jornada dos. Fueron superados por marcador de (0-1) ante Puebla en un Estadio Jalisco que demostró mal comportamiento en cuanto al grito homofóbico. Leandro Cufré declaró que vendrá una propuesta por parte del equipo hacia el trabajo de la cuarteta arbitral.

"No quiero entrar en esos detalles la verdad, seguramente vamos a presentar inconformidad con el arbitraje, no en los micrófonos que no sirve, ya hablé con la directiva se acercaron a hablar de este tema y obviamente vamos a presentar una inconformidad del arbitraje porque no fue un arbitraje normal, muchos episodios, porque entiendo que venía Puebla a hacer esto, pero se van generando muchas cosas que el aficionado también se pone nervioso porque se permite tirarse al tiempo", explicó Leandro Cufré de por qué se hará una propuesta ante el árbitro.

La protesta irá a la Comisión Disciplinaria para poder generar un cambio para los siguientes trabajos arbitrales que enfrente Atlas. Leandro habló de todas las cosas que no cumplió en su trabajo Adonai Escobedo: Hacer tiempo los jugadores rivales, el tiempo compensado y que en una de las ocasiones que se detuvo por el grito homofóbico, no lo escuchó.

Entrando a detalle del grito de p***, Cufré habló sobre el comportamiento de la afición: "Hay que tratar de evitar el grito. Si le permiten cosas, la afición lo ve, le tienen que decir que juegue natural al rival no permitirle hacer tanto tiempo porque no es de ahora, lo sabemos todos los árbitros se hablan, ven los juegos y todos sabíamos que hacen la misma, que de la banca les gritan que se tiren al piso, ya lo sabemos, hicieron su juego, no hay problema,a peor hay quien se lo permite y ahí está el tema, si te permiten estar tres minutos en el suelo, hay quien lo permite, Puebla jugó a lo que juega Puebla, a veces le va bien y a veces mal, fueron más inteligente que nosotros".

Para finalizar, Cufré cerró el tema del grito: "Si estamos sujetos a una sanción porque la verdad no queremos eso, es nuestro estadio, pero toda persona tiene un límite en la paciencia y cuando ves que se está escapando un resultado. No justifico, no estoy de acuerdo para nada con el grito, pero todo tiene un límite de parte de los que tienen que imponer justicia, de ahí parte si eres muy permisivo van a pasar estas cosas porque le permites a un equipo hacer lo que hizo hoy Puebla", puso punto final.