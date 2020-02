Empate apasionado en el Clásico Capitalino

La mañana de este sábado, con un ambiente más nublado que de costumbre, se jugó el Clásico Capitalino en la jornada 5 de la Liga Femenil. Es, sin duda, de esos partidos que nadie se quiere perder y que cualquiera quiere jugar y presenciar. Y esta vez, no decepcionaron y nos regalaron un digno clásico que desbordó las pasiones en Ciudad Universitaria.

Con una entrada que rebasaba las Instalaciones de Cantera dieron por iniciadas las acciones. Pumas se mostró muy nervioso al inicio del encuentro, regaló muchos balones y daba poca agilidad a la pelota al salir de su meta. Por su parte, las americanistas entraron con una convicción firme de sacar el resultado y así lo demostraron cuando empezaron de a poco a dominar las acciones.

Las felinas rompieron las líneas y por la banda de la derecha Mariela Jiménez, quien daría un auténtico juegazo, desbordó por la banda de la derecha dejando ver lo que haría con amplia soltura todo el encuentro. Las locales tocaron la puerta sin que lograran batir a la arquera azulcrema y en una descolgada, Jana Gutierrez desbordó por la derecha en un pase filtrado que no pudo cortar la zaga felina y con un toco fino al centro Marlyn Campa clareo el arco local para ponerse 1-0.

Pumas intentó reponerse rápido del gol visitante pero no pudo crear jugadas claras frente a la meta rival. A pesar de ello, las locales se adueñaron de las acciones y América apostó por el repliegue y los trazos a profundidad. Así se desarrolló casi todo el primer tiempo hasta que Edna Fabiola Santamaría, tras un rebote, sacó un derechazo que se iba a colar por el ángulo si no fuese por Heidi González quien voló para descolgar lo que hubiera sido el empate ante el medio tiempo.

Para el segundo tiempo las jugadoras azulcremas salieron a dar la campanada que abultara el marcador y estuvieron a punto de conseguirlo pero la figura notable de Melany Villeda se impuso y evitó que cayera su meta. Mientras el partido continuaba su marcha las universitarias recobraron la pelota y la pasearon por toda la cantera pero no podían aproximarse con claridad a la meta del cuadro americanista. Fue entonces cuando una de las jugadoras del encuentro tomó la pelota y le pinto la cara a toda la zaga visitante. Mariela Jiménez deshizo las piernas las jugadoras del América, se puso la túnica de hechicera y les escondió la pelota, siendo la jugadora más profunda pero sus servicios no encontraban remate.

Pumas ajustó y con la entrada de Natalia Macías llenó de magia no solo a la Cantera sino a buena parte del sur de la Ciudad de México. La joven futbolista llenó de fantasía cada balón que tocó y revitalizó la banda izquierda de las locales. Y fue en el minuto 73´que tras una combinación con Bibiana Quintos, Natalia caía dentro del área y sonaba un silbatazo a lo lejos que hizo pensar a la grada que el balón se dirigiría al punto penal, pero no. La juez central decretó falta en los linderos del área, cuando claramente la infracción se había cometido por lo menos un metro dentro del área, cometiendo así un error crucial en el encuentro.

Desde ese incidente, Pumas se multiplicó y anuló a las águilas, desbordando, centrando y probando a la arquera. El vendaval tocaba a la puerta visitante que se defendían a tambor batiente. La presión era tanta de las jugadoras felinas que terminaron por romper las lanzas que defendían la meta azulcrema. En una jugada por la izquierda Rebeca Zabaleta mandó un cetro tendido que remató Edna Santamaría y que, a pesar de que hubiese una mano dentro del área la juez dejó correr, el balón le calló a la 11 rebotando en el poste y tras un rescate de Dani García, Edna Fabiola Santamaría de cabeza empataba los cartones haciendo enloquecer a los asistentes que abarrotaron las gradas.

Con el marcador empatado, las Pumas sacaron la mística de los colores auriazules y se lanzaron ha por la victoria. Anisa Guajardo entró para aflilar el ataque felino y el gol estuvo varias veces a punto de caer dejando con un nudo en la garganta a la afición que se había conectado en catarsis con sus jugadoras. Así, cuando aparecía un balón que se pensaba perdido, Natalia Macías la bajó como diosa pero recibió una carga dentro del área que la arrastró por la línea de meta sin que se decretará nada pero aumentando la polémica con el trabajo arbitral.

Los últimos tres minutos pasaron como un suspiro para las universitarias y se convirtieron eternos para las águilas que terminaron por reventar todo balón que se encontrara cerca de su área. Y en un pequeño suspenso terminó el encuentro. Dejando sentimientos al flor de piel y un gran partido de futbol en todas sus dimensiones y categorías.

Pumas se mantiene en la pelea por permanecer en los puestos de liguilla así como también lo hace América. Las felinas visitarán a Pachuca en lo que será un duelo muy intenso y América recibirá a Querétaro.

Los boletos y el Estadio

El partido empezó mucho antes de que la silbante Diana Pérez hiciese sonar su silbato, mas o menos a las ocho de la mañana, ya que ambas aficiones se dieron cita con la intención de atestiguar una de las ediciones más apasionantes del futbol mexicano. Es que Pumas y América tienen un antagonismo de esos añejos, que genera y desborda todo tipo de sentimientos cada que se encuentran. Por lo que ambas parcialidades hicieron una fila kilométrica que abarcó desde la entrada de las Instalaciones de Cantera hasta la calle que desemboca en Av. del Imán.

Alrededor de 5 mil personas hicieron fila por casi tres horas esperando alcanzar un boleto, sin embargo, no esperaron que la directiva auriazul solo entregara alrededor de 80 boletos, dejando fuera a prácticamente todos los que se dieron cita para presenciar el duelo. Desde familias que hicieron el viaje de Toluca o las periferias de la ciudad, como las y los asistentes regulares de los partidos del futbol femenil se quedaron varados a las afueras de Cantera.

Y es que por sus redes el Club Universidad anunció que la entrega de boletos empezaría a las 10:00 hrs. y hasta agotar existencias. Lo que no avisó es que gran cantidad de los boletos ya estaban otorgados y apartados. Esto se vio mientras transcurría la mañana ya que al acabarse los boletos un integrante de seguridad avisó que eran todos ya que el "América" había solicitado muchos boletos. Además de que por la puerta de acceso entre las 10 y 12 se acercaran gran cantidad de personas a decir: Vengo de parte de "fulanito" que me dejó "x" boletos (los cuales rondaban entre 4-6) y que de inmediato recibían su tira de boletos y accedieran sin problema al recinto.

Todo esto resultó decepcionante para la afición que esperó estoica ante una posibilidad de entrar una vez iniciado el encuentro. Y por si fuera poco algunos trabajadores de seguridad empezaron a cobrar la entrada abusando de los presentes. Fue tal el caos y la mala organización que fueron nada más y nada menos que las jugadoras del América que empezaron a regalar boletos afuera de la entrada cumpliendo la ilusión de quienes querían ver a sus jugadoras.

Además del trago amargo que pudo significar para la gran mayoría que no logró entrar es sin duda una falta de respeto del club para sus aficionados. No es una cosa menor ya que esto muestra no solo una falta de respeto para la gente que hizo el viaje para ver a su equipo sino que también es una falta de apoyo hacía el futbol femenil. ¿Cómo hacer crecer una liga si no dejas que la gente vea a su equipo?

Esto hace vigente mas que nunca la pregunta que se ha convertido poco a poco en una demanda cotidiana ¿Por qué Pumas no juega en el Estadio Olímpico Universitario? Contrariando a las versiones que salen en distintos medios, las cuales aseguran que Pumas se siente cómodo jugando en Cantera, ¿qué no es el sueño de todo jugador o jugadora de futbol jugar en un estadio como lo es el México 68? ¿Por qué no pensar en que algún día este partido se juegue con un estadio lleno? Cosa que no es nada descabellada cuando se vio la convocatoria que tuvo este partido sin ningún anuncio y sin ninguna publicidad equiparable a la del primer equipo varonil .

Pumas tiene una deuda con sus jugadoras y con su afición.