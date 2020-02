Antonio Briseño: "Siempre se le puede pegar a Tigres"

Pese al incierto arranque de Tigres, algo común en los Felinos durante los inicios de torneos, en el Rebaño no se confían y saben que en el cualquier momento los dirigidos por Ricardo Ferreti pueden despertar. Ante ello, el defensor Antonio Briseño señaló que no pueden verlos como un rival fácil sólo por el momento que atraviesan aunado a la complejidad del estadio Universitario.

"Pienso que se le puede pegar siempre, tan es así que cuando mejor estaban se jugó una final aquí y la ganó Chivas cuando mejor estaba el equipo. Tigres es un equipo que nunca puedes decir se le puede ganar porque vienen mal porque ellos de la nada empiezan a ganar y ya no los paras. No es la primera vez que empieza así de a poquito, es recurrente que empiezan un poco lento luego empiezan a sumar puntos a partir de la jornada 5 o 6. Tenemos 6 puntos, ellos solo tienen dos goles a favor y a lo mejor no han trascendido, pero solo han recibido tres goles. Va ser un partido muy complicado porque se defienden muy bien y a final es Gignac, es Enner Valencia, es Edu Vargas, es Quiñones, es Aquino, es Jürgen; son jugadores élite y en cuanto se destapen, no sabes cuándo pueda parar porque son jugadores de mucha calidad. Claro que se puede ganar cualquier partido, pero conscientes que no es un partido fácil, al contrario va a ser el más complicado de los cinco que hemos jugado, porque estamos jugando de visitante y es un equipo tan completo que en cualquier momento se puede destapar. Tenemos que estar lo más concentrados posible y si queremos la victoria, pienso que la podemos conseguir, pero vamos a trabajar el partido"

"Hay que ser sinceros el Volcán siempre está lleno, siempre apoya, siempre está gritando. La diferencia con Chivas es que Chivas siempre es local y la única excepción es ahí, porque tienen todos sus abonos vendidos. El apoyo del Volcán es como le dicen allá incomparable, nunca lo había vivido en ninguna otra parte y he estado en varios equipos. No quiero decir que pesa, porque es una cancha, son 11 contra 11, pero las estadísticas ahí están, es difícil jugar ahí en Monterrey, es una cancha complicada 10 años que tiene el Tuca ahí y es la mejor década que ha tenido Tigres, es difícil por el equipo que tiene, por la gran inversión pero siempre hay una primera vez en esos 10 años, si es una oportunidad de oro es ahorita porque el equipo viene o bien, ellos tienen un gran plantel que siempre empieza de poco a mas y ojalá que arranquen después de la jornada 6", agregó el zaguero central.

Por otra parte, Briseño apuntó a los medios de comunicación como los responsables de las altas expectativas que se tienen sobre el equipo, pero él está consciente que se trata de un proceso y no de resultados logrados de la noche a la mañana.

"La expectativa la crearon ustedes, fueron los que pusieron motes a nuestro equipo que por las contrataciones, se puede decir, pero esto no se hace de la noche a la mañana, no por tener nombres el equipo va funcionar como el Barcelona; vamos despacio y al hacer una inversión tan importante la gente quiere resultados inmediatos, el futbol es así, pero vamos en un proceso muy bueno. No se ha perdido y eso se ha visto a lo mejor no con funcionamiento, pero con la calidad de jugadores, es nada más ver los detalles porque hubo goles que el equipo jugó espectacular con 20 toques, son momentos, son lapsos que podemos mejorar mucho. La expectativa que se crea es por la calidad de los jugadores, estamos conscientes y te garantizo que en su momento vamos a ser referencia a esos motes que nos dan porque el equipo trabaja tan bien que vamos a jugar muy bien, es un proceso, vamos con calma, el sábado si se gana agarraremos mucha confianza, de poco iremos mejorando y lo irán viendo".