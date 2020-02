Previa Toluca – Pachuca: por el pase a la semifinal

La vuelta de los Cuartos de Final de la Copa MX se da cita en la capital del Estado de México, Toluca esta necesitado de sacar y revertir el resultado, ya que en liga no le ha ido de forma idónea, así que esta sin duda es una gran oportunidad, no solo para seguir avanzando en el torneo si no para adquirir confianza de cara a los compromisos en Liga.

Diablos y Tuzos quieren revivir aquellas viejas glorias que tuvieron a principios del nuevo milenio, con plantillas que intimidaban en cualquier cancha que se hicieran presentes, hoy están frente a una de las oportunidades mas importantes para poder trascender. Sin duda el torneo copero será una prioridad para ambos equipos; en esta nueva etapa de la Copa ninguno de los dos se ha podido alzar con el campeonato, aunque si han llegado a la gran Final.

Toluca | recomponer el camino

Para los Diablos las cosas no han ido de buena forma en cuanto a la liga, en copa las cosas marchan de buena forma ya que en la ronda de Octavos lograr revertir el marcador adverso que tuvieron frente al Atlas, quizá en el juego de ida no lograron sacar la ventaja desea para sentenciar la serie, pero eso no es algo imposible ya que con el empate logrado en suelo Hidalguense los Choriceros quieren buscar la victoria no solo para avanzar a la siguiente ronda si no para que repercuta en el animo del grupo.

Pachuca | igualar lo hecho en Liga

Los Tuzos ganaron en liga, ahora en el torneo de copa buscar replicar lo hecho el fin de semana en donde se reencontraron con la victoria, siendo esta su tercera del torneo; cosas muy suigéneris suceden con el equipo Hidalguense, en primera instancia un equipo bastante gitano jugando de visitante, pero efectivo de local, en copa, vencieron a Venados en la ronda de octavos, pero no pudieron sacar ventaja jugando de locales.

¿Cómo llegan?

Toluca llega después de caer en el torneo de liga frente a Pumas por marcador de 2 – 3, luego de irse al frente desde los 20 segundos perdieron la ventaja en el segundo tiempo; Emmanuel Gigliotti y Leo Fernández fueron los encargados de las anotaciones para los Diablos. Por otro lado, empataron 2 – 2 en el juego de ida de los Cuartos de final de Copa.

Luego de caer en la cancha del estadio azteca los Tuzos vencieron al cuadro de la franja del Puebla por marcador de 1 – 0, este juego sirvió para poder regresar a sumar tres puntos y asi estar de buena forma de cara al juego de vuelta en Copa, en una de las canchas que suelen complicarse al Pachuca.

Jugadores a Seguir

Federico Mancuello| Uno de los grandes refuerzos que arribo a la capital del Estado fue Mancuello quien llegaba con un gran cartel, pero no se ha podido mostrar como tal y ha sido relegado a ser uno de los referentes para el torneo de Copa, él le esta dando equilibrio al equipo en la parte del medio campo, un hombre que podría ser importante en la distribución del juego y sobre todo en el ataque del cuadro escarlata.

Erick Aguirre | el joven mexicano se ha destacado por ser un medio pluri funcional tanto en la defensiva como en el ataque del cuadro Tuzo, será un gran referente para que Pachuca aspire a la siguiente ronda del torneo, Erick, se caracteriza por ser un buen distribuidor de balón, tanto por las bandas como por el centro, para así, generar peligro.

Antecedentes

Esta es la primera vez que se enfrentan en la nueva etapa e la Copa MX, asi que el único registro que se tiene entre estas dos escuadras es el recién empate en el juego de ida disputado en el Estadio Hidalgo.