Rafael Puente: "La frase A lo Atlas es la forma más irresponsable de victimizarse"

Sigue sin caminar el proceso de Rafael Puente y ahora cayó por tercer partido de forma consecutiva. Atlas perdió (0-2) ante Monarcas con lo que sigue sin poder tener un partido redondo este proceso. Rafael Puente mencionó acerca de la frase icónica a lo Atlas y además, habló de sus partidos que ha tenido como estratega.

"Aquí hay una frase histórica acuñada que dicen que es ‘a lo Atlas’. Yo a la distancia veía y decía ¿por qué? Parece que aquí vale victimizarse y no lo comparto. Victimizarse es para mí la forma mas irresponsable de evadir una probabilidad de revertir la situación. Por lo menos nosotros no nos vamos a victimizar, con nosotros no tendrá cabida el ‘a lo Atlas’. El ‘a lo Atlas’ se tiene que convertir en un equipo se planta en cualquier cancha ante cualquier rival y que va a tener un amor propio no negociable", Rafael Puente habló sobre una de las frases más importantes de este equipo.

Abundó en el tema de esta frase el técnico del Atlas: "Si le toca morir, lo va a hacer con la mente en alto y no va dejar nunca de luchar, ni va a bajar nunca los brazos. Respeto la historia de esta institución, la respeto mucho, entiendo la pasión que envuelve estos colores, pero ese estigma muy arraigado nos vamos encargar con mucho trabajo de revertirlo y que ‘a lo Atlas’ no sea ‘es que aquí es normal, pues es a lo Atlas, hay que sufrir’. No señor, el sufrimiento es parte de la vida pero lo abordaremos de una forma distinta, con un amor propio no negociable", agregó el estratega.

Una vez más, el técnico habló sobre cómo el equipo se descompone al recibir goles. En esta ocasión recibió en un lapso de seis minutos ambas anotaciones que decretaron la derrota ante los Tuzos.

Fue enfático en aplicar el concepto de la Resilencia: "El primer tiempo me parece fue parejo en donde el rendimiento no disto mucho, no estuvo al nivel del azteca pero tampoco disto mucho. En el segundo tiempo el gol es una loza muy pesada y ahí debemos trabajar, hay que trabajar la resiliencia, en mi vida si algo he sido es resiliencia, la capacidad de reponerme a las adversidades que he tenido que enfrentar. Me corresponde transmitir esta resiliencia, puedes ganar o perder pero abandonarse no es permitido".

Como último punto, Puente habló de una conversación que hubo en la directiva: "Hoy, no ventilaré quién ni mucho menos, pero me tocó escuchar palabras de la directiva acabando el partido y lo único que les puedo decir es que tu servidor y el cuerpo técnico y estoy convencido que todo plantel vamos apelar a una histórica frase de un mexicano histórico, que era Emiliano Zapata, que decía prefiero morir de pie, que vivir arrodillado. No sé si nos va a tocar morir, pero si eso nos llegara a tocar lo vamos a hacer de pie, no tengan ninguna duda".