Michel: Una derrota que nos coloca en nuestro sitio

Con cierta tranquilidad, Miguel González 'Michel' acepta que el trabajo es lo más importante para los resultados que había tenido Pumas de la UNAM y que la derrota ante Monarcas Morelia es un buen aviso para los próximos cotejos que vienen en el Clausura 2020 de la Liga MX.

Sobre sus impresiones del partido, Michel comentó: "Cuando uno no consigue ganar, mas allá de la racha que llevabamos, nos sentimos mal. Teníamos esperanzas de seguir ganando, pero para eso necesitamos la intensidad de todas las jornadas y el campeonato es muy igualado. Creo que es una derrota que nos coloca en nuestro sitio y hay que seguir trabajando igual".

En su sensación sobre porque se tuvo esta derrota, Michel expresó: "No hemos entrado bien al partido. Le hemos dejado tomar el mando a Morelia. No somo un equipo que dependamos de los demás. Tenemos que buscar las carencias y los errores del rival. Lo hemos hecho en mucho menor medida. Además en la segunda parte hemos entrado mal. Las derrotas y las victorias no son una casualidad".

Sobre los elogios que le daban al equipo universitario, el ibérico declaró: "No creo que haya sido solo eso. No busquemos el exceso de elogios para pensar que hemos ganado o perdido. Un equipo como el nuestro no se debe detener. Si no lo hicimos en la victoria menos en la derrota. Sabíamos que no íbamos a estar invictos las 17 fechas del torneo".

Para finalizar, Michel habló sobre la confianza del equipo: "No creo que haya sido (exceso de confianza). El equipo ha hecho mucho esfuerzo y ha jugado en un gran nivel. Si la derrota es para impulsarnos, fenomenal. Si no, es porque no podemos mantener ese ritmo y desde luego es lo que necesitamos. No podemos bajar ni un uno por ciento del esfuerzo y la concentración que tenemos".