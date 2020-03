Fernando Samayoa: "No ganamos de la mejor forma"

El resultado fue positivo, pero no hay satisfacción por ello. En un partido cerrado entre Rojinegras y Guerreras, las locales se llevaron el triunfo por la mínima gracias al tanto de Adriana Iturbide, sin embargo Fernando Samayoa, entrenador del Atlas Femenil, señaló que no fue el mejor juego de sus dirigidas aunque en ocasiones así les sucedió en torneo pasados, donde pese a ser mejores que el rival no se les daba el resultado.

"Contento, estamos contentos, pero las formas cuentan. Hoy no ganamos de la mejor forma, no reflejamos lo que hacemos en el día. Sin embargo hay partidos que nos tocaron la temporada pasada donde jugabas bien a la pelota, eras mejor que el rival y lo perdíamos. En los Cuartos de Final, a mi juicio, fuimos mejor que el rival y nos quedamos fuera. Hoy sale al revés, hoy no jugamos tan bien al fútbol, es la realidad, pero hoy ganamos el partido, entonces vamos sumando y es la mejor manera de corregir. Estamos contentos por la posición en la que estamos porque nos estamos olvidando de a ver si calificamos en octavo lugar y que estar siempre visualizando los primeros lugares, ahorita mitad de torneo, un poquito más, pues tenemos una media palomita para el objetivo principal que es calificar dentro de los primeros cuatro".

Aún así, el clima aunado al estado de la cancha afectó considerablemente a ambos equipos en su accionar, pero conseguir el triunfo le da calma al estratega rojinegro, quien aseguró que la obtención de los tres puntos no debe engañarlo pues le quedan cosas por corregir.

"Un partido de mucho esfuerzo, de mucha pelea física, mucho contacto, la cancha no estaba en mejores condiciones, pero es mejor que Colomos, estoy siendo sincero. Entonces, no hay pretextos, la cancha no nos hizo jugar mal, fuimos nosotros y hay muchas cosas por trabajar".

"Tengo que ser un poco congruente con lo que he dicho en conferencias pasadas de la idea de juego que hemos ganado superando al rival. En la jornada pasada ganamos superando a Chivas, es ganar un clásico, etcétera. Entonces hoy también tengo que ser sincero, no me gusta engañar y digo lo que pienso: creo que no hicimos un mejor fútbol durante los 90 minutos. Hoy ganamos y somos responsables con eso, responsables con los tres puntos porque aun así a esperar el resultado de Tigres pues estamos en primer lugar, hay muchas que mejorar, que la victoria no nos haga engañarnos ni taparnos los ojos", sentenció Fernando Samayoa.