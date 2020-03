Martín Nervo: "No nos creemos víctimas"

Una semana diferente será para el Atlas ya que tienen en puerta una edición más del Clásico Tapatío. Esta mañana en conferencia de prensa, Martín Nervo capitán del equipo habló de lo que será para ellos, su segundo clásico. Mencionó que a pesar del mal momento en que llegan, no son víctimas y buscarán sacar una victoria que cambie el panorama negativo del equipo.

"No nos creemos víctimas de nada, nosotros damos la cara siempre, sobre todo en estos momentos. De cara a este hermoso partido que se viene, se sale adelante con confianza, alegría, entrenando bien. Somos un grupo muy unido, nos aferramos mucho el uno al otro en estos momentos, con eso más las indicaciones que de el cuerpo técnicos era suficiente para que demos un gran partido", señaló Martín Nervo de la diferencia que hay en momentos de cara al Clásico Tapatío.

En un partido como estos donde se sabe que poco juegan dentro de la cancha las estadísticas y los momentos pueden quedar de lado. A lo largo de la historia ha habido Clásicos Tapatíos donde el equipo que mejor llega no puede sacar los tres puntos. A esto buscará sostenerse Atlas para poder salir de la mala racha.

Martin Nervo: "Es una semana aparte por ser la del #ClásicoTapatío, y no cuentan las estadísticas para estos partidos"

De los momentos tam distintos que viven los equipos, declaró lo siguiente: "Argumentos, no podría darle porque esto es futbol y somos 11 contra 11 si bien lo que dices es una realidad, ahí adentro esto es distinto para nosotros, se siente distinto, se vive distinto, lo que acabas de decir, queda atrás para nosotros, adentro de la cancha somos 11 hombres contra 11 hombres y puede pasar cualquier cosa, buscaremos que lo que pase sea a favor nuestro", afirmó el zaguero argentino.

La racha de cuatro derrotas no sólo afecta al equipo rojinegro, sino que en ámbito individual su técnico Rafael Puente acarrea el récord de más derrotas seguidas con un total de 11. Esto menciona Nervo de lo que es para ellos llevar las dos rachas negativas para el partido tan importante.

"Si la verdad ese tipo de cosas no nos interesa estamos más allá de eso, queremos ganar por nosotros, nuestras familias, la afición que tanto nos sigue y obviamente estamos a muerte con el cuerpo técnico, es algo lógico que ni tendría que decir, pero me preguntarse, estamos muy contentos, lamentablemente no se están dando los resultados pero estamos contentos con este cuerpo técnico, estamos trabajando muy bien y esperemos que el fin de semana vaya todo bien para dejar ese tema", fue franco.

Martin Nervo: "Al ser el capitán doy la cara por el equipo, pero los responsables somos todos"

Para este Clausura 2020 Martín Nervo tomó el gafete de capitán de los Rojinegros, de este tema habló el camiseta "2": "Mira en definitiva creo que capitán, líder uno nace y obviamente no estoy yo solo liderando el grupo porque seria algo ilógico, somos varios liderando este grupo de trabajo, obviamente no estoy contento por la situación, pero esto es un equipo, es un grupo, no estoy solo, no juego solo, los responsables somos absolutamente todos. Siempre voy a ser el primero en dar la cara porque soy el capitán pero por ahí estar a deber me parece demasiado. No estoy contento con la situación pero si soy junto a Camilo y los que he nombrado, somos los primeros en dar la cara e intentar que el grupo este lo mejor posible", culminó.