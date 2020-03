Alexis Vega: "Si en Atlas me consideran un villano, no tengo problema"

En apenas dos partidos, Alexis Vega se convirtió en el verdugo de los Rojinegros del Atlas con cuatro goles anotados en apenas cuatro partidos. En el día de medios previo al Clásico Tapatío, el atacante de Guadalajara habló de lo que es esta rivalidad que ya asumió por completo. Ahora a Vega, le tocará jugar su primer clásico en el Estadio Jalisco.

"Si ellos me quieren catalogar de esa manera (de villano) no tengo ningún problema, pero uno siempre trata de respetar al rival porque a final de cuentas somos compañeros de profesión y sabemos lo que nos jugamos y el sábado será un partido muy importante”, Alexis Vega reconoció que le es poco importante si menciona la afición del equipo rival.

"El hat-trick de hace un año me cambió la vida"

Le tiene sin cuidado todo lo que mencioné la afición del Atlas en su contra porque él se enfocará en hacer su mejor trabajo: "En redes sociales muchos aficionados del Atlas me han escrito y todo, no le pongo mucha atención a eso, me trato de enfocar en lo mío, pero si ellos me quieren odiar, que me odien yo estoy muy tranquilo con eso", declaró.

Cuando enfrentó su primer Clásico Tapatío Alexis Vega en el Clausura 2019, el atacante mexiquense venía con una losa muy pesada al no poder haber marcador en las seis primeras fechas. Se destapó con un Hat-Trick que lo catapultó de inmediato a convertirse en un ícono de la afición para los juegos ante Atlas. El delantero habló sobre cómo lo marcó esto: "Pase un mal momento, pero cuando me destape me cambio mucho y me dio confianza. Los compañeros a me dijeron que así se levantaba la cara, me pude destapar y luego me fue muchísimo mejor”.

Para finalizar, Vega habló de la relación que ha formado con Marco Fabián, atacante que también le marcó goles en varias ocasiones a Atlas en el Clásico Tapatío: “Mi hermano Marco Fabián desde que llegué fue el que me dijo que me encargaba al Atlas. Me ha tocado la ducha de marcar goles, un hat trick como él lo hizo y ahora a seguir por este camino”