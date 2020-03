Rafael Puente: "No me bajo del barco"

La caída de los Rojinegros del Atlas sigue sin encontrar fin. En una nueva edición del Clásico Tapatío, Chivas vino al Estadio Jalisco para llevarse la victoria (1-2) y sumar su cuarta victoria consecutiva sobre Atlas; además de la tercera de este torneo. Rafael Puente destaca que él no se bajará del barco pese a la mala racha. También puntualizó que la directiva lo respalda por esta mala racha por la que pasa.

"Yo tengo un entusiasmo inquebrantable y no me voy a bajar de este barco pero por ningún motivo. A la afición le garantizo trabajo instante y que me voy a encargar que nunca deje de luchar este equipo", Rafael Puente menciona que él nunca dejará este proyecto abajo a pesar de la racha de derrotas que tiene.

La racha de cinco derrotas consecutivas y que se eleva la crisis aún más por parte de Atlas por haber perdido el Clásico Tapatío. En otras épocas, esto pudo haber provocado la salida de otros entrenadores, pero en esta ocasión todo parece indicar que no.

Esto dijo sobre lo que ha expresado la directiva: "De forma categórica me respalda la directiva. Me preguntaban qué cuál era el partido más importante que había ganado... El partido más importante que he ganado ha sido el de firmar con Grupo Orlegi y por ende, como técnico de Atlas. Encontrarme con un grupo de trabajo como el de ahora, es una bendición. No tengan ninguna duda que con este grupo, todos los que están en esta sala lo verán campeón y ojalá me toque estando yo al frente".

Sobre la frase "A lo Atlas" que generó bastante debate hace unas semanas, volvió a hablar de esta cuestión Puente del Río. "Hablé con cinco rojinegros de sepa y los cinco me contestaron de forma distinta. Creo que el término A lo Atlas, es ambiguo por lo menos tam claro no lo tienen estos aficionados", fue certero el estratega.