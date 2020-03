Luis Fernando Tena: "No es justo que nos quiten seis jugadores y tengamos que jugar un partido oficial"

Luis Fernando Tena ve positiva la convocatoria a seis de sus jugadores por la experiencia que van a ganar. "De entrada estamos contentos que se lleven a seis jugadores porque siempre queremos apoyar a la selección y que nuestros jugadores tengan esa experiencia", afirmó.

El estratega del rebaño considera que tienen buen plantel, sin embargo, no le parece justo jugar en la fecha programada en contra de Querétaro por la ausencia de sus jugadores. "No se trata de poner pretextos, excusas o buscar atenuantes, se trata de buscar ganar, buscar los puntos y jugar de la manera más justa. No es justo que nos quiten seis jugadores y tengamos que jugar un partido oficial", declaró.

"No, no queremos llegar a eso, queremos encontrar algo que sea bueno para todos. Nosotros sí queremos prestar a los jugadores, solicitamos un cambio de fecha nada más, ojalá nuestros directivos y Querétaro lo encuentren", comentó sobre la opción de no prestar a sus jugadores en caso de no reprogramar el partido. "No creo, si tenemos que jugar, lo jugaremos. Tampoco queremos caer en amenazas ni nada, los jugadores ya están prestados y ojalá les vaya bien, lo demás en la Federación lo tendrán que arreglar. Lo sensato y coherente es buscar otra fecha que pueda ayudar a todos. reafirmó.

El entrenador rojiblanco conoce la calidad de sus jugadores y confía en que por su juventud, mejorarán a través de los años. "Es obvio que tenemos un plantel con calidad, un plantel joven, son seis menores de 23, todavía está 'Chicote' y Ronaldo Cisneros que estaban en la pre lista. Quiere decir que Chivas tiene un plantel con mucho futuro, jugadores jóvenes que pueden mejorar y muchos años por jugar aquí", resaltó.