Jesús Molina: "En México no le hemos dado la importancia necesaria al Coronavirus"

En todo el mundo ya es una realidad que el Coronavirus (COVID-19) es un tema de salud pública y se están tomando medidas necesarias para disminuir el contagio. En México, las medidas han sido muy tibias hasta el momento y es por eso que el capitán de Guadalajara, Jesús Molina pide que la población mexicana comience a realizar todos los cuidados. Otro tema que tocó el jugador de Chivas fue el cómo llegan para enfrentar a Rayados de Monterrey que es último lugar general.

Hace más amplio Jesús Molina el tema del Coronavirus y las implicaciones que tiene en #Chivas y #LigaMX

: @kike_ortega_@VAVEL_Mexico pic.twitter.com/6DD7l8nR8O — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) March 12, 2020

"El coronavirus obviamente es algo que alerta cada vez mas, conforme pasan los días, las semanas creo que es un tema de preocupación, tenemos familia no nada más aquí en Guadalajara, en otras partes. Es un tema que hay que estar pendientes, cuidarnos, tomar las medidas necesarias para que no se siga contagiando el virus. Creo que como país tendremos darle un poquito más de seriedad a esto porque es algo que quizá se está saliendo de las manos de todos y creo que en México no le hemos dado la importancia necesaria", Jesús Molina menciona que se debe empezar a combatir este virus en México.

En las últimas horas este virus ha causado un impacto inmediato en todo el mundo, con la suspensión de ligas en Italia, España y Estados Unidos (MLS y NBA), además de que la actividad deportiva en Europa solo se dará a puerta cerrada. Es por esta situación, que en nuestro país debe cambiar las medidas de salud, para que se pueda evitar un contagio masivo.

Jesús Molina: "Es muy feo jugar sin gente, pero si son las medidas que tenemos que acatar, lo haremos.

: @kike_ortega_@VAVEL_Mexico pic.twitter.com/plMRqrzent — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) March 12, 2020

Hasta el momento, sigue sin darse una medida precautoria de partidos sin gente en México. Pero si llega a pasar esto, comentó lo siguiente Molina: "Es muy feo jugar sin gente, para mi la gente es lo que hace divertido el futbol, es lo que te hace sacar ese extra. Obviamente me encantaría que la afición siempre estuviera ahí, pero bueno son medidas que no me corresponden a mí decir. Lo que sea mejor para la salud de todos nosotros como personas es lo más importante. Antes de ser jugadores y de que sea un espectáculo, creo que somos personas, depende nuestra salud. Esperemos que todo mejore para bien de todo y vamos a esperar a ver qué pasa", declaró.

Si la situación no cambia, podría tener como consecuencia el cancelar la Liga MX, esto expresó Jesús: "Sí, sin duda que la prioridad siempre va a ser la salud. Nosotros como personas tenemos que cuidarnos entre nosotros. No lo digo nada más en el tema local como Liga, sino en general como país hay que tomar las medidas preventivas, darle la importancia que requiere porque sí es algo de alarmar. Ya es pandemia, en Europa sobre todo. Entonces, no esperemos a que esté grave la situación para empezar a escuchar esas recomendaciones que se nos hacen. Es sólo una opinión particular que de verdad como país debemos darle la importancia debida".

Finalmente en el tema deportivo, Jesús Molina habló del juego de #Chivas ante #Rayados donde mencionó que no serán un flan.

: @kike_ortega_@VAVEL_Mexico pic.twitter.com/VsApQLHbrX — Chivas VAVEL (@Chivas_VAVEL) March 12, 2020

Como último punto, el capitán de Chivas habló de lo que será el partido ante Rayados de Monterrey de este fin de semana. "Hace meses se hablaban maravillas del Monterrey y ahora por una racha negativa se habla mal, creo que no podemos ser tan resultadista, esta comprobado que rayados es un gran equipo de los mejores de los últimos años, no podemos confiarnos de la estadística, pese a que Rayados es sotanero, no podemos pensar que vendrán y serán un flan, se la capacidad de es un jugadores y sera un partido muy parejo, así que nosotros en lo nuestro para que el resultado se quede en casa", finalizó.