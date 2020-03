Preolímpico de CONCACAF a celebrarse en Guadalajara es cancelado

A falta de 7 días para que arrancara el Torneo Preolímpico de la CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el organismo de Centroamérica y Norte ha tomado la decisión de suspenderlo momentáneamente en pro de la salud debido al brote colectivo del COVID-19 (Coronavirus).

Concacaf suspends all its competitions scheduled to take place over the next 30 days



Concacaf suspende todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días



