La liga da por terminado el torneo en categorías menores.

Este miércoles la Liga BBVA MX dio a conocer que por causas a la pandemia del COVID – 19, las categorías inferiores, Sub 13, Sub 15, sub 17 y sub 20 terminaran sus respectivos torneos; esto fue un acuerdo entre la Secretaria de Salud y la Liga MX.

Los torneos de fuerzas básicas son los primeros certámenes futbolísticos que dan por concluido el torneo debido a la contingencia sanitaria, esto con el fin de resguardar la salud de todos los jóvenes que participan en estos torneos, dichos torneos tienen la participación del os 18 equipos afiliados a la Liga BBVA MX, de primera división.

La liga también dio a conocer que se abrirá un periodo para que los jóvenes se preparen rumbo al Apertura 2020, el cual, estaría previsto a iniciarse a mediados de agosto del presente año.

La categoría mas joven en la Liga BBVA, la sub 13, había terminado el torneo de Verano el pasado mes agosto, en donde Atlas fue campeón frente a Pachuca en el Nemesio Diez, el campeonato de primavera estaba previsto a iniciarse la primera semana de abril.

Foto: Liga MX

En la categoría Sub 15 hasta el 15 de marzo se habían disputado 11 jornada, en las cuales el Club Deportivo Guadalajara era el líder general con 21 puntos, el goleador de la categoría era Isaac Velasco con 8 goles; además el campeón vigente de la Sub – 15 es Atlas tras vencer al América en la cancha del estadio Jalisco.

Foto: AS

En la categoría sub 17, se disputaron 10 jornadas, siendo Toluca vs Atlas el ultimo encuentro de la rama, en esta sub el cuadro de América terminó siendo líder acumulando 23 puntos, Oziel Mireles fue el líder de goleo con 8 anotaciones; en esta esfera el Deportivo Guadalajara es el campeón actual tras vencer a Pachuca en la cancha del Akron. En esta categoría se anotaron 268 goles.

Foto: Milenio

La categoría Sub 20 apenas jugaron 10 fechas, el ultimo encuentro fue el “Clásico Joven” entre América y Cruz Azul, el equipo que terminó como líder general fue el cuadro de Monterrey quienes acumularon 26 puntos, el líder de goleo fue Eduardo Banda de Rayados con 8 goles; el campeón vigente es Santos Laguna tras vencer a Xolos de Tijuana. Además, se anotaron 236 goles en las 10 jornadas del Clausura.

Foto: Liga MX

Cabe destacar que la liga decidió dar por terminado los tres torneos, ademas de no llevarse acabo el torneo sub 13 de primavera, no se determinó un campeón para cada categoría, así que los campeones siguen siendo quienes se coronaron en el Apertura 2019.