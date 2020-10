Santiago San Román reconoce que Necaxa necesita mayor equilibrio

La mañana de este martes, tras los malos resultados que ha sumado Necaxa en el certamen Guard1anes 2020, Santiago San Román, director deportivo de dicha institución, brindó una conferencia de prensa virtual para hablar de los errores cometidos.

Antes de las preguntas de los medios de comunicación, el directivo rojiblanco tomó la palabra y comentó estar inconforme con la participación que han tenido esta campaña: "Para nosotros, como directiva del club, y a nombre de la familia Tinajero, es muy importante transmitir lo que está pasando internamente en el club y el sentimiento que tenemos. Estamos incómodos y enojados, y queremos revertir la situación; quedan cinco partidos, que los jugaremos a muerte para tratar de quedar dentro de los primeros 12. Sabemos que no ha sido el torneo que esperábamos, y por eso estamos muy apenamos y pedimos una disculpa a la afición".

Respecto a dichos resultados, mencionó que estos han perjudicado mentalmente a toda la plantilla: "Los detalles mínimos son los que nos están marginando de los resultados; en los últimos partidos, hemos visto una mejoría en el funcionamiento, sin embargo, notamos una desconfianza muy fuerte. Vamos a involucrar una nueva área de psicología y coaching muy cercana al primer equipo para buscar cómo solucionar las cosas".

Por otra parte, además de asegurar que se reforzarán de gran forma para el Clausura 2021, declaró que aún tienen la esperanza de avanzar a la siguiente ronda, más allá de ubicarse en el penúltimo sitio de la clasificación: "Todo ha sido atípico y complicado; los resultados están a luz, y la parte deportiva es la que ha fallado, pero, insisto, hasta a los mejores equipo del mundo los hemos visto caer en rachas así. Sigo creyendo en los jugadores y cuerpo técnico que tenemos, y ojalá que nos alcancen los puntos para entrar al repechaje, porque este club y afición lo merecen; ya estamos visualizando el siguiente torneo para apuntalar y reforzar muy fuerte al equipo".

Al ser cuestionado sobre si la principal causa del presente de los hidrocálidos se debe a los constantes cambios de jugadores en el club, respondió: "Estamos haciendo un análisis profundo de muchas cosas que han venido pasando en el club; cuando haya mayor estabilidad y continuidad, seguramente el proyecto también lo será, pero esto no significa que no lo haya sido porque Necaxa casi todos los torneos ha competido, y sí coincido en que tenemos que tener más equilibrio".

Respecto al futuro en la Dirección Técnica, aseveró que le agradaría que José Guadalupe Cruz siga al frente: "Sería adelantarnos mucho; cuando los resultados no llegan, se piensan muchas cosas, y si en su momento no salen, tendremos que sentarnos a analizar y replantear algunas, pero a mí sí me gustaría darle continuidad y empezar a tener un equilibrio. Este equipo bien apuntalado va a dar mucho de qué hablar".

Agregó desconocer cuándo se reabrirán los estadios.

A la vez, afirmó que el cese de Alfonso Sosa no fue precipitado, pese a que el Profe no ha ganado en estas cuatro fechas que ha dirigido: "No, estamos 100 % seguros de que fue la mejor decisión, no sólo por lo que venía mostrando el equipo, sino por el torneo pasado, en el que cerramos con 11 puntos. La inercia no venía siendo para nada positiva y, después, hay un día en el que vemos nosotros—quienes sí estamos aquí— que a los jugadores ya nos les llegaba el mensaje".

Por último, emitió su opinión sobre las Centellas, escuadra femenil que tampoco ha tenido buenos resultados este semestre: "Fue un inicio de torneo similar al que tuvo el varonil, pero creo que en los últimos dos partidos se ha visto un cambio muy favorable y considerable; confiamos en Fabiola Vargas y, sobre todo, en las niñas. La resiliencia que han tenido es de destacar; estoy seguro que tendrán un cierre de torneo importante, y ojalá que eso nos permita calificar".