Fernando Samayoa: "Atlas no quedó a deber"

Este domingo se vivió el que probablemente haya sido el mejor Clásico Tapatío en la historia de la Liga MX Femenil. En un duelazo de idas y vueltas, Atlas y Chivas igualaron por marcador de 3 - 3, dejando en claro su calidad de favoritos de cara al cierre del Clausura 2021.

Después del encuentro, el entrenador del conjunto rojinegro, Fernando Samayoa, habló de la complejidad que tuvieron estos 90 minutos, sobre todo si tomamos en cuenta que ambas instituciones venían de jugar a media semana. "Fue un partido complicado, más allá de por ser un Clásico, por la triple jornada. Quiero felicitar a mis jugadoras, porque no se notó que teníamos kilómetros en las piernas... La jornada intermedia afecta mucho. Por eso me voy tranquilo. No satisfecho, pero sí tranquilo porque no se notó que Atlas tuvo un viaje a Juárez, donde también tuvimos un partido muy complicado… Atlas no quedó a deber. Al contrario, tuvimos para ganar el partido", fueron sus palabras.

"Hoy fue un partido de Liguilla. Sabíamos que es un rival que va a estar en las finales. Teníamos que ser más conscientes y evitar esas disputas. En el primer tiempo, nos metimos en su juego, y en el segundo, ya con el control de la pelota, fuimos mejores en el terreno de juego", dijo el estratega, quien, sin embargo, agregó que "No debemos pensar en una Liguilla, porque nos ha pasado que estamos pensamos en una semifinal cuando ni siquiera tenemos el pase. El partido más importante es el que sigue, y ya estamos pensando en Querétaro".

Pero, a pesar de no haber conseguido los tres puntos, Samayoa aseguró que "Lo más importante es, ganando empatando o perdiendo, estar en los primeros lugares. Hoy estamos en segundo lugar, y ése es el objetivo, clasificar entre los primeros cuatro", por lo que queda claro que Atlas sigue con la mira puesta en no ceder posiciones en la tabla general.

Por otra parte, uno de los tópicos de la conferencia fue el que tiene que ver con Ana Gabriela Paz, portera rojinegra que sufrió un golpe muy duro en la jornada anterior y, en el Clásico, tuvo errores que le costaron al menos un gol en contra a su equipo. A pesar de ello, su entrenador le restó importancia al asunto, y se limitó a decir que "en la vida y en el fútbol siempre va a haber errores, y estamos para apoyar a 'Ana Gaby'".

Recuperar a su guardameta y capitana en la parte mental será importante, y el tema físico tampoco es menor en Atlas, pues, como reiteró el propio Fernando Samayoa, esta última semana fue de mucho desgaste. Habrá que ver cuál es el plan para la próxima jornada, ya que el duelo ante Gallos Blancos se llevará a cabo en apenas cinco días.