Ricardo Peláez: “O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas”

En Chivas parece haberse tocado fondo luego del fuerte descalabro que se sufrió el pasado domingo ante América. Ricardo Peláez asumió responsabilidad por la derrota, aunque también dio grado de culpa a los demás integrantes de la institución (cuerpo técnico y jugadores).

El Director Deportivo del Guadalajara, además, puso énfasis en la actitud y mandó un ultimátum al jugador que exponga un juego como el de anoche ante los azulcremas, la consecuencia será quedar fuera del club.

“Es una responsabilidad compartida, la directiva en su rol, cuerpo técnico y jugadores ejecutando, las decisiones en cuanto a plantel y conformación a la dirección deportiva. Por supuesto que también, así como es compartida para entregar resultados, es para la exigencia, no hablaría de crisis, sí de una gran molestia y si me gustaría decir que hay que tener vergüenza deportiva, yo soy el primer responsable”.

“Lo mínimo que se le puede pedir (al jugador) es entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Hay una responsabilidad y la asumo y por supuesto que los jugadores deben asumir la suya, aquí un jugador con una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas, o nos partimos la madre todo o no van a seguir en Chivas. Aquí el futbolista que no se rompa el alma no va seguir en Chivas”, comentó el director deportivo.

“Él (Amaury Vergara) me dio el poder de traer el cuerpo técnico y si el cuerpo técnico no me entrega los resultados a lo mejor se tendrá que ir Víctor y ahí veré si me voy o no, estoy feliz en Chivas y quiero ganar y Víctor también y quiero pensar que los jugadores también. El que no quiera estar en Chivas que se vaya y si detectamos que su actitud no es la correcta lo vamos a quitar, nosotros estamos aquí para entregar resultados”, agregó Ricardo Peláez.

Otro de los cuestionamientos hechos al encargado del proyecto deportivo en el Rebaño fue la contratación de los refuerzos a principios del 2020. Peláez Linares reconoció que algunos elementos han quedado a deber.

“Creo que, salvo el tema de (José) Madueña que no ha tenido el rendimiento, esa es la realidad; de (Jesús) Angulo que es de los mejores en rendimiento, el caso de ‘Chicote’ (Calderón) que ha tenido inconsistencias, covid y lesiones que le ha impedido ser titular. JJ (José Juan Macías) ha tenido buen rendimiento, (Uriel) Antuna desequilibrante, ha aportado, el caso de (Víctor) Guzmán no se pudo realizar”.

“En términos generales las contrataciones no se hacen para que vengan a ser titulares sino también para ser competencia interna, hoy tenemos un mejor plantel, más seleccionados nacionales y mejores resultados, pero algunos han quedado a deber en su rendimiento”.