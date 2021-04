La paciencia le rindió frutos a Diego Cocca

El Atlas está atravesando uno de sus mejores momentos en años. Aunque el inicio del Clausura 2021 dejó más dudas que certezas por la falta de resultados, y a un Diego Cocca en la cuerda floja, el equipo comenzó a transitar un camino ascendente a partir de la victoria ante los Tuzos del Pachuca.

Hasta la fecha 11, los rojinegros ya acumulan ocho partidos de forma consecutiva sin conocer la derrota, los tres encuentros más recientes son victorias en fila. El estratega argentino, Diego Cocca, reconoció el valor que le dio la directiva a su proyecto para formar las bases de este equipo.

“Lo viví siendo el primero ocupado y preocupado porque soy el cabeza de grupo y la cara visible del proyecto y cuando se pierde el más perjudicado soy yo, asumiendo responsabilidad y de la única manera que sé que se pueden revertir las situaciones que es trabajando y para eso necesitábamos ordenar coas y dejarlas claras en todo el contexto”, comentó en conferencia de prensa virtual.

“Ha cambiado en madriguera en cuanto a la forma de trabajo, dinámica, cambiar todo eso desde las bases es un trabajo que lleva tiempo y por suerte la directiva valoró ese trabajo y está dando frutos, que se están viendo los resultados, que estamos viendo un equipo que tiene identidad y que puede sostenerla en los partidos y no por rachas. Es más que nunca que debemos trabajar de la misma manera, la diferencia es que las cosas salen más naturales y es el crecer para que esto sea mejor”, acotó el bonaerense.

“La mayor virtud es la actitud, la presión, intensidad, un equipo que no deja de luchar y atacar directo, es la principal virtud y una de las cosas que debemos mejorar es la efectividad, erramos muchos goles, no podemos convertir y la efectividad es fundamental. Por supuesto que hay que mejorar la circulación, salidas, posesión y eso lo estamos haciendo en el día y tenemos más por mejorar, pero me agarro de las virtudes, eso me da mucha fuerza para seguir trabajando y confianza para seguir por ese camino”, agregó Diego Cocca.

El conjunto rojinegro tendrá, por segunda ocasión en el torneo, la oportunidad de abandonar el último lugar porcentual. Para ellos los Zorros deberán triunfar ante Cruz Azul aunado a que el Atlético de San Luis deberá perder ante Pumas, sin embargo, Diego Cocca no se engancha en dicha situación.

“Nosotros arrancamos el torneo con una manera de pensar y no la vamos a cambiar porque se están dando los resultados, al contrario, vamos a seguir, vivir la semana al máximo y entregarnos a la idea de trabajo y a la idea de que tenemos de ganar el partido que viene”.

“Estoy conforme con el trabajo que estamos haciendo, la actitud de los jugadores en la semana y partidos, pero no podemos aflojar nada, no podremos sostener esta situación si nos relajamos, estamos convencidos de que esto da resultados y hay que seguir dando el esfuerzo máximo”, añadió el entrenador argentino.

Sobre el tema de Cruz Azul, el técnico de los Zorros sabe lo que representa el equipo cementero, aunque también confía en el juego que propondrán sus dirigidos.

“La realidad de Cruz Azul es otra completamente distinta a la de Atlas, tiene un plantel de mucha jerarquía, es superlíder, tiene más regularidad, muy completo; nosotros respetamos a los rivales, pero después viene el proyecto nuestro a imponer nuestras condiciones contra el rival que nos toque”.

“Sabiendo todas las herramientas que tiene para poder ganar, tratar de ser un equipo que ataque, que juegue en campo rival y eso es lo que vamos a intentar hacer, vamos con esa mentalidad. Vamos a tratar de hacer nuestro juego, que por momentos jugará mejor Cruz Azul y por momentos también Atlas, pero parte de nuestro crecimiento es seguir defendiendo nuestra identidad”, finalizó Diego Cocca.