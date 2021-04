Julio César Furch ya tiene el alta médica

El regreso del “Emperador” se aproxima y entre la afición rojinegra ya causa expectativa. Julio César Furch, delantero del Atlas, ya obtuvo el alta médica y actualmente se encuentra con trabajos de readaptación en cancha. A sabiendas de que aún le falta tiempo, el ariete argentino no se desespera en su vuelta, pues desea ayudar al equipo y no cumplir nada más con su retorno al terreno de juego.

“Esta semana tuve el alta médica de parte del doctor que me hizo la operación, falta entre 4 o 5 semanas de readaptación física y con algún dolor que estoy sintiendo en el tendón por la movilización, se tuvieron otros dolores que van en readaptaciones y la idea es estar la mayor cantidad de partidos posibles, no es la idea de entrar y solo cumplir, sino de ayudar al equipo”.

A principio de semana, el conjunto rojinegro publicó un video a través de sus redes sociales donde podía observarse a Furch realizando trabajos físicos. La emoción de la afición se pudo reflejar en los comentarios, en su mayoría mensajes de ánimo hacia el delantero nacido en la provincia de La Pampa.

Desde la Madriguera Rojinegra, hay alguien que también está cerca de #VolverAlJalisco... #LateConFuria pic.twitter.com/AlkZwSQrot — Atlas FC (@atlasfc) March 17, 2021

Furch señaló lo difícil que le resultaron las primeras semanas posteriores a la operación del maléolo peroneo del tobillo izquierdo, aunque el apoyo de la gente al equipo aunado a los resultados obtenidos con gran mejoría en funcionamiento, tuvieron un efecto colateral en él.

“Las primeras semanas son duras, pero después van cambiando y vas haciendo mejorías en la recuperación y eso se hace más llevadero y hace un par de semanas que estoy corriendo, se está pasando más rápido. Hace que tenga un poco de ansiedad, pero lo estoy manejando bien, tengo un buen equipo de apoyo que me va guiando aparte de lo físico, y contento por estar cada vez más cerca”, comentó.

“Esta semana han sido trabajos de mucho con pelota y eso te va acercando un poco más, te vas olvidando de los dolores que tienes, hacer ejercicios con balón te da un empuje anímico y estoy tratando de manejarlo de la mejor manera, no excederme en lo que los médicos me dicen porque un paso en falso puede ser perjudicial y la verdad se ve el equipo comprometido y con gran confianza y también me dan esa confianza a mí y estoy un poco ansioso por volver”, agregó Julio Furch.

Otro de los aspectos en los que hizo énfasis el delantero rojinegro fue el apoyo de la afición, ya que, a pesar del mal inicio, nunca se le dio la espalda al equipo. Dicha situación le generó tranquilidad a Furch, quien ahora solicitó más el aliento de “La Fiel” ante los próximos partidos donde se puede definir el último lugar porcentual.

“La gente desde un principio confió en el equipo y eso está bueno, las primeras jornadas que no se dieron los resultados seguían yendo al hotel, gente que se acerca al lugar de entrenamiento, siempre dando para adelante y eso fue fundamental para la transformación que está haciendo el club y ahora necesitamos más apoyo porque viene una parte importante del torneo, mucha gente que me ha escrito y sé que pronto habrá gente que entre al estadio y será muy lindo por el apoyo extra”.