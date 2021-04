Diego Cocca: “Venimos a dar la talla”

El Atlas una vez más se quedó en la línea. Tras la derrota del Atlético de San Luis ante Pumas, los Zorros tuvieron una nueva oportunidad de salir del fondo de la tabla porcentual, el triunfo frente a Cruz Azul les habría traído dicha recompensa.

Sin embargo, pese a que el conjunto dirigido por Diego Cocca le hizo partido al líder general y tuvo las ocasiones para poder ganarlo, La Máquina salió victoriosa y acumuló diez triunfos al hilo. El entrenador argentino destacó la osadía que tuvo su equipo para jugarle al tú por tú a los cementeros, pero también lamentando la falta de contundencia.

“Nosotros somos un equipo en construcción y venimos a enfrentar un equipo que tiene jugadores de jerarquía, que venía de ganar nueve seguidos y realmente venimos a dar la talla, jugar igual a igual cuando realmente estamos últimos en la porcentual”, comentó en conferencia de prensa virtual posterior al encuentro.

“Rescato la valentía del equipo y por supuesto que cuando juegas contra estos equipos la buscas. Nos costó los primeros diez minutos, el equipo se repuso y sigo encontrando cosas positivas que va mostrando el equipo. Dolido por la derrota, dentro de la cancha fue parejo, tuvimos más situaciones de gol, pero el que tiene la efectividad gana y una de las cosas que nos faltan es mejorar la efectividad”, acotó el estratega bonaerense.

“A mí me transmitieron que con nuestra idea dieron el máximo, y nuestra idea y forma es tratar de jugar igual a igual. No venimos a sacar un empate, hacer tiempo, venimos a seguir creciendo y hay rivales que están en un nivel elevado, estamos queriendo llegar a ese lugar y sostenerlo. Estoy convencido de que es el camino correcto y lo que muestran los jugadores en la cancha me pone bien”, agregó Diego Cocca.

Diego Cocca tras la derrota de #Atlas ante #CruzAzul: "Venimos a dar la talla, jugar igual a igual, querer ganar el partido cuando realmente estamos últimos en la porcentual".@VAVEL_Mexico pic.twitter.com/Z2cXCs2ozA — José Acosta (@_JoseAcostaC_) March 21, 2021

Otro suceso para el cuadro rojinegro fue el reencuentro de Milton Caraglio con el gol, hecho que no se daba desde noviembre de 2019. El director técnico de los Zorros hizo especial énfasis que hace el argentino para el equipo aunque no tenga la fortuna de meter gol.

“Yo hablo a nivel equipo, colectivo, si queremos en caer en errores individuales es muy fácil culpar a alguien y no me sirve, me sirve evaluar el colectivo. Milton es un jugador que hace un año no jugaba y realmente está haciendo un esfuerzo grande por el equipo, muchas veces rebota, aguanta, pivotea, se le está negando el gol, hoy hizo gol de penal, pero suma y es lo que buscamos, crecer”.