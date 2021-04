Antonio Briseño no se arrepiente por lo dicho previo al Clásico Nacional

La derrota de Chivas en el Clásico Nacional aún tiene secuelas en el interior del equipo, pero Antonio Briseño mantiene su postura respecto a las declaraciones dadas en la previa de este encuentro sobre la identidad, pese a que ahora debe aguantar las críticas y comentarios de ambas aficiones. Aun así, reconoce la superioridad del América para llevarse los tres puntos.

“A final de cuentas son cosas que pasan, Chivas tiene una identidad, ellos tuvieron un partido lo ganaron y salieron a decir identidad y metían el 3 en la ‘e’ y es parte del futbol, muchas veces dicen que hay que hablar con respeto, pero es lo que pienso, así vivo el futbol, no me arrepiento, tendremos una revancha y no pasa nada, es un gran equipo el que nos vino enfrentar y ahora hay que aguantar, para eso estamos”.

“Creo que fue un partido que no se jugó bien, ellos fueron superiores y es parte de un aprendizaje, estamos en buen tiempo para revertir la situación”, agregó Antonio Briseño en conferencia de prensa virtual.

Ahora, enmendar el papel mostrado aquella noche es complicado, máxime por haberse suscitado frente al acérrimo rival. Para el defensor del Guadalajara sólo se puede compensar entrando a la fase final del torneo y superando lo conseguido en el certamen anterior.

“Hay que calificar a liguilla y pelear el título, pasando cuartos y semifinal se va compensar, primero que hay sumar y meternos poco a poco. Un clásico no se puede compensar con nada más, ahí está la marca, hay que trabajar y tener esa revancha. Hay buenas oportunidades para revertir”.

No obstante, la misión es complicada para el Rebaño Sagrado. Actualmente se encuentra en la antepenúltima posición con 12 unidades, a tres del último lugar. Antonio Briseño señala que deben regresar a las bases si quieren ser ese equipo del campeonato pasado.

“Cuando a uno no le salen las cosas, no somos tontos para hacer lo mismo, hay que cambiar ciertas cosas, entrenar al doble, determinación, volver a las bases, todos esos detalles recuperarlos y con eso vamos a volver a ser ese equipo del torneo pasado”.