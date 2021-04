Jaime Lozano: “Soy el más feliz de México”

Por tercera ocasión consecutiva México se ha clasificado a unos Juegos Olímpicos. Jaime Lozano se unió a la selecta lista de entrenadores (Luis Fernando Tena y Raúl Gutiérrez) que llevaron al combinado nacional a la justa veraniega a celebrarse en Tokio.

Tras haber conseguido el boleto al país nipón, Jaime Lozano, quien pese a asegurar no demostrarlo en demasía, se dijo el mexicano más contento por el logro obtenido.

“Me siento pleno, feliz de poder tener la fortuna de vivir este momento. Siento que todo ha valido la pena, obviamente tiene que ver el resultado, pero cuando te preparas y te rodeas de gente capaz, todo es más fácil. Soy el más feliz de México y aunque no lo demuestre tanto me siento tranquilo, contento y con ganas de más”.

Ahora al conjunto tricolor le queda un partido, la final del Torneo Preolímpico de la Concacaf ante el otro clasificado a la competencia internacional, Honduras. El estratega mexicano señaló que los jugadores quieren hacer su propia historia, empezando por la obtención del título frente al conjunto catracho.

“Los jugadores quieren escribir su propia historia, los cuatro partidos hemos salido con victoria y nos queda uno. Vamos a disfrutar este momento, pero a partir de hoy en la noche recuperarnos y buscar el martes a como dé lugar para llevarnos la copa y que se quede en casa”.

Finalmente, con el boleto amarrado, el sueño del entrenador azteca se mantiene firme: escuchar el himno nacional mexicano con la medalla colgada. Jaime Lozano se visualiza en el podio comandando a una generación que, para él, puede ser de las mejores.

“Visualizarme sí, claro que me visualizo ahí (en el podio). Me visualizaba primero con el boleto, después quedar campeón y lo siguiente, no menos importante ni mucho menos, escuchando nuestro himno. Ahí estamos dando pasos sólidos, enfocados en lo que nos corresponde y esperemos seguir así”.

“Veo una buena generación, me preguntaban si era la mejor generación y yo creo que sí, pero eso definirá mucho los resultados. Están demostrando que tienen las ganas de emular lo que hicieron en Londres, hay que prepararnos mucho para estar a la altura de los juegos Olímpicos”, finalizó Jaime Lozano.