Diego Cocca asume, con molestia, la situación porcentual del equipo

El Atlas tendrá una nueva oportunidad de dejar el último lugar de la tabla de cocientes cuando el próximo sábado reciban a los Xolos de Tijuana. Aun con el empate aunado a una hipotética derrota del Atlético de San Luis en casa de Rayados de Monterrey, los rojinegros podrían salir del fondo en el rubro porcentual, pues, aunque el cociente se iguale, el equipo tapatío saldría por diferencia de goles.

Sin embargo, al ser una cuestión constante en conferencias de prensa, parece que esta ha colmado la paciencia del estratega argentino, Diego Cocca, por lo que expresó su molestia asumiendo que están conscientes de dicha situación y que, en combinación de algunos resultados, pueden dejar el problema atrás.

“El tema de la porcentual no se cansan de repetirlo, ya lo sabemos y sabemos que vamos a jugar contra un rival bien, y si hacemos las cosas bien tendremos chances de sumar y salir de la porcentual. Lo más importantes es hacer el trabajo de la mejor manera, los muchachos lo saben, están esperando trabajar en la semana el plan para mostrarlo el día del partido”.

Por otra parte, tras regresar a las actividades por el parón de la Fecha FIFA, al conjunto rojinegro le espera una semana muy ajetreada en el mes de abril, donde disputarán los últimos cinco juegos del torneo. El entrenador bonaerense tiene altas expectativas sobre este cierre de certamen y donde destacó que la parte mental le resultará fundamental.

“Con mucha expectativa, pero con los pies en la tierra. Sabiendo que cada partido es importante, son trascendentales, no te puedes equivocar y estoy tratando de generar ese optimismo que es lo que está marcando la identidad en este grupo, confiar en nosotros y no hay mucho más para hacer, sino seguir potenciando eso”.

“Somos conscientes de que esto es lo más importante del año y si tenemos chances de lograr las cosas es producto del convencimiento que ha tenido el equipo en la cancha. Me preocupa y ocupa generar esa confianza, de no bajar los brazos y salir a la cancha a resolver, a no pensar en presión, si hay gente o no, si tenemos que ganar o empatar, nosotros tenemos que pensar en nosotros y salir desde el minuto al 95 a hacer nuestro juego”, agregó Diego Cocca.

Para finalizar, en el encuentro ante Xolos, los Zorros contarán con público. El aficionado rojinegro regresará al Coloso de la Calzada Independencia después de 392 días de no hacerlo debido a la situación mundial por la pandemia. El director técnico del Atlas lo ve como algo motivante, máxime porque será el primer encuentro del argentino con público al frente del equipo.

“Lo de la gente es muy motivante, entrar y que hay gente está buenísimo y más en estos momentos que necesitamos el apoyo de la gente. Creo yo que la gente ha sentido la mejora del equipo y que va venir a apoyar, si nosotros tenemos el apoyo de la gente va ser un plus que necesitamos y que estamos convencidos de aprovechar”.