Fernando Samayoa: "Estoy encantado de tener el privilegio de dirigir a Alison González"

En el partido que dio la patada inicial de la jornada 14 de la Liga MX Femenil en su edición Clausura 2021, Atlas volvió al buen camino tras imponerse por marcador de 1 - 2 en casa del Atlético de San Luis. Este triunfo significó más que tres puntos para el Equipo del Paradero, ya que, con las 30 unidades sumadas hasta ahora, las Margaritas aseguraron su participación en la próxima Liguilla.

"Matemáticamente, ya estamos calificados. Son cinco torneos consecutivos, y por supuesto que hay un pendiente muy grande (el pase a semifinales). Atlas está para cerrar bien el torneo, corregir algunos detalles y recuperarlas físicamente. Ya estamos pensando en esos cuartos de final y esa deuda que tenemos pendiente", expresó el director técnico Fernando Samayoa, quien regresó al banquillo rojinegro después de haberse ausentado en la fecha 13 debido al nacimiento de su hijo.

Actualmente, Atlas se encuentra en el segundo puesto de la general, empatado en unidades con Tigres y Chivas, por lo que aún aspira a terminar el torneo en la cima de la clasificación. Al respecto, Samayoa aseguró que "el primer lugar no es un objetivo principal, pero somos unos obsesionados de ir por más. Buscamos ganar e intentar escalar posiciones... Nos restan tres partidos, que es como un examen final previo a la fase más importante".

Y, para el estratega, lo más importante es la Liguilla, fase en la que su equipo no ha podido llegar a semifinales. Fernando quiere cambiar esta situación durante el presente certamen, y para ello tomará todo el aprendizaje adquirido en ediciones anteriores. "He aprendido mucho. Lo que más me llega a la mente es que la Liguilla es un torneo aparte, que no importa cómo quedaste acomodado en la tabla, porque eso no marca ninguna diferencia. No debemos olvidarnos de que hemos calificado en cinco torneos consecutivos y que nuestra idea de juego nos ha traído hasta aquí; eso va a ser muy importante", fueron sus palabras.

Volviendo al partido de esta semana, cabe destacar que la autora de los dos tantos del cuadro tapatío fue Alison González, a quien el técnico le dedicó las siguientes palabras: "Estoy encantado de tener el privilegio de dirigir a Alison. Como persona, es muy grande. Me parece que pasa por ahí su desempeño, porque tiene un gran equilibrio mental. Estoy contento porque representa a nuestro país y a nuestra familia, Atlas Femenil".

Finalmente, el entrenador tapatío habló sobre la portera Nicole Buenfil, que ha ocupado el puesto titular en los últimos dos partidos. Esto resulta curioso, pues la guardameta que normalmente va de arranque es Ana Gabriela Paz, quien además funge como capitana del club. Por ello, Samayoa dijo que "estoy aquí para tomar decisiones, y veo el día a día. Eso es lo que marca la pauta. Hay muchos factores por los que necesitamos las rotaciones, pero el principal de ellos es que, para que una jugadora se sienta parte del equipo, necesita jugar. Yo sé que me van a criticar, pero prefiero estar con ellas, con el equipo".

Juegue quien juegue, la realidad es que Atlas Femenil está haciendo un gran torneo, y la clasificación a Liguilla no hará más que motivar al conjunto para mejorar aun más sus actuaciones. Su siguiente prueba será recibiendo al Necaxa, equipo al que se enfrentarán el próximo 17 de abril, después de que la Selección Mexicana cumpla con una gira por Europa en fecha FIFA.