Diego Cocca: “En los 90 minutos fuimos superiores”

Atlas salió de Torreón con un empate ante el subcampeón del futbol mexicano. Sin embargo, el conjunto rojinegro pudo perder el compromiso sino fuera por el VAR que invalidó la segunda anotación del cuadro lagunero. A decir del entrenador atlista, Diego Cocca, este señaló la superioridad de su equipo a lo largo del partido más allá de las situaciones arbitrales que se suscitaron.

“Redundar en decir lo de siempre por un lado es bueno porque tuvimos muchas situaciones, nos pusimos en ventaja, seguimos intentando y hasta que en un momento el rival arriesgó y nos metió atrás con pelotas paradas. El primer tiempo fue bueno”.

“El fútbol es injusto. Nos favoreció el VAR, en algunas veces nos va perjudicar. Como cabeza de grupo tengo que analizar los 90 minutos y otra vez en los 90 minutos fuimos superiores y generamos más situaciones de gol, así que es un paso adelante. Se sumó en una cancha difícil y ahora a reponerse rápido que tenemos que jugar de local y tratar de sumar”, agregó el entrenador rojinegro.

Durante el partido, el director técnico de los Zorros cambió a jugadores como Jesús Angulo, Julián Quiñones y Julio Furch debido a que aparentaban tener ciertas molestias físicas que les impidieron continuar en el partido. No obstante, Cocca descartó cualquier lesión asegurando que fueron calambres.

“Las lesiones no fueron, fueron llamados de atención. Veníamos hablando con Jesús Angulo, seguramente el ritmo le iba a sentir, es una cancha qué el rival te obliga a alta intensidad, se acalambró, un poco similar le pasó a Julián (Quiñones) y de Julio (Furch) venía haciendo un esfuerzo grande y fue un tema táctico”.

Para finalizar, luego de cinco jornadas y ocho puntos conseguidos, Diego Cocca se siente confiado y asegura que su equipo va en el camino correcto, por lo que, de seguir así, Atlas llegará al lugar que se merece.

“Lamentarse no sirve. Mi trabajo es hacer crecer al equipo y no hay que olvidarse de dónde estamos ni contra quién jugamos, vamos a ver cuántos equipos pueden rescatar puntos en este campo, lo mismo que decía en Pachuca. Seguimos creciendo. No es fácil”.

“Seguimos demostrando que estamos sumando, que jugamos contra América que lo hicimos la gran mayoría del tiempo bien, si hubiéramos buscado los merecimientos tendríamos tres puntos más y estaríamos primeros y no se trata de eso, estoy convencido que si el equipo sigue creciendo vamos a estar donde merecemos”, sentenció Diego Cocca.