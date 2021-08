Nicolás Larcamón: "Con muy poco nos están ganando"

El Club Puebla visitó este domingo el Estadio Olímpico Universitario para medirse ante los Pumas de la UNAM en duelo correspondiente a la jornada 6 del torneo Grita México A21 de la Liga MX. El cuadro universitario se llevó los tres puntos tras imponerse 2-0 ante los camoteros, al respecto, el técnico de la Franja, Nicolás Larcamón, habló en conferencia de prensa y externó su molestia por el accionar de su equipo.

"El partido de hoy fue flojo en términos de rendimiento, veníamos de una buena presentación ante Tigres y Tijuana puntuando en ambos partidos, pero la presentación de hoy no nos deja para nada satisfechos, todo lo contrario, seguimos en una situación de disgusto por lo que somos como equipo y lo que sabemos que podemos producir, hoy la realidad es que no supimos jugar de la manera en que teníamos que jugar este partido".

Foto: Hector Vivas/Getty Images.

Larcamón comparó el funcionamiento mostrado ante Pumas con el juego que sostuvieron hace un par de semanas ante Chivas, donde consideró que los rivales obtuvieron un triunfo por lo que dejó de hacer Puebla más que por mérito propio.

"Tenemos que mejorar en varios aspectos, en lo colectivo y en rendimiento individual porque no estamos sabiendo capitalizar. En el primer tiempo tuvimos avances muy claros que desperdiciamos y con muy poco nos están ganando los partidos, la sensación que me llevo es similar al partido con Chivas, en el que siento que el rival se encuentra con un triunfo más por lo que nosotros dejamos de hacer que por mérito del rival, no nos sentimos superados y nos fuimos 2-0, cosa que no nos podemos permitir".

Foto: Hector Vivas/Getty Images

Si bien los resultados no han acompañado al cuadro camotero, que a la fecha no ha podido sumar su primera victoria del certamen, el técnico argentino afirmó que el funcionamiento del equipo no había sido del todo malo, sin embargo, reconoció estar lejos de sentirse satisfecho por lo mostrado por sus dirigidos.

"Hasta antes del partido de hoy, la valoración que hacía del rendimiento del equipo era positiva, aunque no habíamos conseguido el triunfo, en la primera fecha traernos un empate con un jugador menos de Monterrey con lo difícil que es esa cancha era un punto valioso, puntuar frente a Tigres siempre es positivo, ir a Tijuana entre semana y puntuar es positivo, nos quedaba la sensación agridulce del partido ante Chivas y después en el Azteca sabiendo que tienes a uno de los equipos más fuertes de la Liga tocó perder pero con un desarrollo favorable, hoy no me voy conforme, no me voy satisfecho, siento que no fuimos lo que solemos ser y lamentablemente en un momento donde no nos cae cómodo regalar un partido como este, pero se dio así, hay que afrontar lo que sigue pero sí es necesario que tengamos la capacidad de corregir, de ajustar y sobre todas las cosas enfocarnos en lo que viene de inmediato que es un partido muy importante para nosotros como equipo".

Foto: Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images.

Al ser cuestionado sobre si su continuidad en el banquillo poblano se encuentra en peligro por la falta de resultados, 'Nico' aseguró que dicho cuestionamiento se tendría que hacer a la directiva y no a él, aunque consideró que su puesto no se encuentra en peligro.

"No soy la persona a la que se tiene que hacer esa pregunta, pero por todo lo que se viene construyendo no me parecería sensato, tendría que hablarse con las personas que están a cargo pero por lo que me transmiten a mí no está ni cerca de ponerse en cuestionamiento".

Finalmente, Larcamón fue tajante al señalar que a su equipo le hace falta un refuerzo que pueda cumplir con las carencias de profundidad y creación de juego que ha mostrado, luego de las bajas importantes que sufrieron para esta campaña.

"Es muy necesario (el refuerzo), la estructura que compitió el torneo pasado varió mucho, tuvo varias bajas, cuatro titulares de los que jugaban habitualmente y en esa definición de conector, organizador, no logramos resolver la incorporación, yo fui muy enfático y claro con la directiva respecto de esa última incorporación y sigo a la espera de que esa incorporación llegue, sabiendo que van pasando las semanas y eso no es favorable para el rendimiento del equipo", finalizó.