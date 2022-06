Alfaro: “Se notó que en el segundo tiempo el equipo vino a menos”

El Campeón del Clausura 2022 pudo festejar poco su título obtenido el lunes pasado y ya está peleando otro título esta temporada, ahora el equipo de Chivas Femenil busca coronarse en el campeón de campeones sin embargo este viernes no pudo sacar ventaja en el Akron enfrentando a las Rayadas.

Chivas femenil busca el segundo trofeo de la temporada/Imagen: ChivasFemenil

Reacciones del partido

Pato Alfaro habló sobre las dificultades tras el poco tiempo de descanso que tuvieron las jugadoras, “ no fue la manera que hubiésemos deseado, fueron pocos días de descanso, venimos de un trajín importante durante el torneo y la liguilla, se notó que en el segundo tiempo el equipo vino a menos, el primer tiempo el equipo lo hizo bastante bien, en el segundo se portó bien, solo nos faltó tener un poco más de movilidad y tener más el balón, vi a Rayadas con más empaque a la hora de hacer los esfuerzos, el empate me deja bien, obviamente no es lo que queríamos, pero el esfuerzo muy importante por parte de las chavas por el tiempo tan corto que tuvimos de recuperación y por todo el trajín que venimos arrastrando”.

Alfaro opinó sobre el rival y lo que será visitar el estadio BBVA, “Rayadas es uno de los equipos fuertes e importantes de la liga, tuvo el torneo pasado el campeonato a su favor y en este fue el equipo que terminó en primer lugar general, es un equipo que juega bien, está bien dirigido, y sabemos que en su cancha se hace fuerte, pero nosotros vamos a ir a jugar con mucha personalidad, no podemos ir a regalar nada, vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para competir y sacar un buen resultado, no será fácil pero también para ellas no lo será, este equipo viene cerrando fuerte y con buena inercia".

Chivas espera un partido intenso/Imagen: ChivasFemenil

Alfaro fue cuestionado sobre que le hizo falta al equipo para sacar un mejor resultado a lo cual el entrenador respondió que necesitan poner más atención en segundas jugadas, pudimos estar mejor paradas, nos costó la movilidad por el cansancio en el segundo tiempo, tuvimos opciones para aumentar el marcador pero no pudimos concretar pero el equipo hizo el esfuerzo importante, recalcó el desgaste físico.

Alfaro se mostró tranquilo y confía en que las jugadoras estarán listas para el juego de vuelta, el técnico sabe que tiene dos grandes porteras en las que confía por lo que no es algo que le preocupa en su once inicial, con pocos días de descanso Chivas espera estar en mejor forma para conseguir el campeonato que las distingue como el mejor equipo del año futbolístico en la Liga MX Femenil.