Gerardo Martino "Me gustaron los primeros 30 minutos"

En conferencia de prensa, Gerardo Martino, comentó sobre sus impresiones en la victoria de 2-1 de la selección mexicana a la selección de Nigeria:

"En el campo pusimos al equipo que más tiempo esta con nosotros, si notas el 11 inicial son jugadores que llevan rato en el centro de alto rendimiento como Andrés Guardado , en el caso de Nigeria es un equipo de ver donde juegan los jugadores, hay futbolistas en la Premier League y me parece que hay que tener en cuenta cual fue el rendimiento de México, para no minimizar el rival y si para volver a valorar un poco esa primer media hora de la selección."

También comentó sobre la idea de juego que quiere para la selección mexicana y si hoy se vio reflejado en el terreno de juego:

"Bueno porque en definitiva nosotros en ningún momento perdimos la idea de juego, lo que pasa es que no tenia belleza, frescura y hoy hemos tenido eso, nos hemos asociado bien, hemos manejado todas las facetas bien, hemos presionado bien el juego de Nigeria, me parece que hemos recuperado muchas cosas que no hemos dejado de intentar pero que hemos puesto en prueba"