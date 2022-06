Pumas UNAM: Alan Mozo dice adiós a los Pumas

Alan Mozo ha sido uno de los nombres más mencionados en los últimos días en el fútbol de estufa luego de varias veces los reportes lo colocarán como refuerzo de las Chivas del Guadalajara rumbo al Apertura 2022. Hoy, el lateral por derecha, utilizó sus redes sociales para despedirse de todo la familia de los Pumas en una carta emotiva donde mencionó "Hoy toca despedirme de casa".

Alan Mozo disputando un balón con Rodolfo Pizarro | Foto: IMAGO7

Alan Mozo significó más que un jugador en las filas de Universidad Nacional pues su debut y estadía en Pumas fue el sueño hecho realidad de un aficionado que defendió la playera azul y oro en la cancha y siempre se entrego al 100% con el equipo en cada disputa del balón a lo largo de cada torneo.

"Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logré hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón”, se lee en el mensaje de despedida.

Alan Mozo se dijo agradecido con el personal con el que convivió en el conjunto de la UNAM. Entrenadores, doctores, utileros, cocinero, jardineros, policías, además de sus compañeros, personal de mantenimiento y oficinas, pero dedicó palabras para Andrés Lillini, su último entrenador que tuvo en Universidad Nacional, así como para la afición auriazul.

"Andrés gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba. Afición... no hay forma de describir con exactitud lo que es escuchar al estadio que yo visitaba desde pequeño corear mi nombre, es algo indescriptible, Ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme de ustedes.

¿Rumbo a Chivas?

De acuerdo a diferentes medios, Alan Mozo podría ser presentado como refuerzo de Chivas en las próximas horas , curiosamente, equipo contra el cuál debuto el 16 de septiembre de 2017.