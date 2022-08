Lillini: “Lo que hacemos en la semana se tiene que plasmar en el terreno de juego”

Los Pumas acabaron la Jornada 4 de la Liga MX con un empate sin goles contra los Tuzos de Pachuca, sumando así, su tercer empate del torneo para ubicarse en la séptima posición.

Sobre las sensaciones que le dejó este partido, Andrés Lillini aceptó que los locales jugaron mejor y merecieron ganar.

“Un primer tiempo donde Pachuca jugó mejor que nosotros. Sin control de balón no pudimos ser profundos. Nos fuimos del primer tiempo con un sabor muy amargo. En el segundo tiempo, equiparamos; tratamos de contrarrestarlos con gente rápida; creo que empezamos a tener más el balón, creamos situación de gol, pero no merecimos nunca ganar el partido. En general, el partido no lo controlamos nunca. Tenemos que mejorar las formas y lo que hacemos en la semana se tiene que plasmar en el terreno de juego porque sí no, nos va a costar mucho”.