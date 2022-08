Nacho Ambriz está agradecido con la directiva

Ignacio Ambriz habló en conferencia de prensa posterior al partido que su equipo ganó en los últimos minutos como visitante frente al León.

El estratega aseguró que el partido había sido de ida y vuelta y que cualquiera de los dos lo pudo ganar en algún momento, aunque ellos fueron los que sumaron de a 3.

Por otro lado agradeció a la directiva por los jugadores que llegaron este torneo:

“La directiva hizo un gran esfuerzo por reforzarnos, traje jugadores que me conocen y la ida era estar en los primeros 4 lugares desde el inicio”.

Foto: Toluca

Ambriz regresó a medirse contra la afición que lo vio por última vez ser campeón de la Liga Mx, aunque en su momento no pudieron acompañarlos en las tribunas por el tema del COVID-19.

Buen inicio para los Diablos

El Toluca es sublíder del campeonato gracias a 4 victorias con 12 puntos, y una diferencia favorable de 2 goles entre los anotados y recibidos.

Nacho aseguró que este resultado por la plaza que visitaron es importante y que seguirán de este modo lo que sigue del campeonato.

“León es una plaza muy complicada no sólo para nosotros, me tocó estar de ese lado y lo conozco muy bien. Es un gran resultado, desde hace seis años no ganábamos aquí y ahora hay que entrenar mañana y pensar en Juárez”.

Los Diablos buscarán seguir con su buena racha de resultados y mantener la cima del campeonato cuando visitan en la frontera a los Bravos de Juárez el próximo viernes 29 de julio.