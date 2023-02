El Potro Gutiérrez tiene la confianza de la directiva para seguir en Cruz Azul

Cruz Azul sigue sin conocer la victoria en este nuevo torneo, acumulando 3 derrotas y un empate. Siendo el penúltimo equipo de la liga con una unidad.

En este juego ante Tigres perdieron por 1 gol a 0 en la cancha del Estadio Azteca, con una anotación de Guido Pizarro.

Ya en la conferencia de prensa el técnico mexicano Raúl Gutiérrez se dirigió con los medios para hablar del mal inicio y sobre el abandonar el banquillo de los celestes.

“Hasta hoy tenemos el respaldo de la directiva para seguir, cuando un equipo no tiene resultados siempre se empieza hablar de nombres, de circunstancias, tenemos muy claro que debemos sacar al equipo de esta inercia. Hay que seguir insistiendo, aferrarse que este equipo pueda mostrar esa cara que mostro en el cierre del torneo”.

La afición está en su derecho de exigir

Para el potro está en su derecho de exigir los resultados después de este mal inicio del Cruz Azul.

“La afición tiene toda la razón, si tienes primeros tiempos así, no estas entregando el resultado, siempre he dicho la afición todo el derecho de exigir que este equipo sea ganador, para eso estamos trabajando, hoy no estamos entregando esos resultados que la afición quiere, sin embargo, siguen viniendo, por esa razón que esa gente viene y apoya es que seguimos trabajando para salir de esta inercia que tenemos que romper”.

Equipo de día y noche

Raúl aclara que su equipo de día y de noche, mostrando un gran cambio que deben ir mejorando en los próximos juegos. Reafirmando que Cruz Azul debe ser protagonista siempre.

“Somos un equipo de día y de noche, los primeros tiempos hemos dejado ser muchas cosas, desde la iniciativa todo lo que eventualmente se ve, no está resultando ante equipos de alta jerarquía y está siendo más complicado, debemos sugerir nuevamente ese cambio, Cruz Azul no puede tener un tiempo malo o un tiempo aceptado. Cruz Azul debe ser protagonista, tiene que tener iniciativa y no ser un equipo de noche y de día”.

Foto: Cruz Azul

Próximos duelos

Cruz Azul va recibir en amistoso este miércoles al Atlanta United en la Noria y en liga va enfrentar al Toluca el domingo 12 al medio día en el Estadio Nemesio Diez.

Después en la fecha 8 seguirá jugando de visitante contra Puebla. La máquina regresará al Azteca hasta la jornada 7, el 22 de febrero a las 20 horas.