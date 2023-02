Se acabó la carrera del Potro Gutiérrez en Cruz Azul

No hubo una oportunidad más para Raúl Gutiérrez después de un mal inicio en 5 jornadas, solo sumando 1 punto de 15 posibles, con un historial de 1 empate, 4 derrotas y siendo los penúltimos en la tabla, por lo que la directiva del Cruz Azul le dio las gracias al experimentado ‘Potro’. Su último partido fue ante Toluca, perdiendo por 3 goles a 1.

En el comunicado que daba a conocer el club decía lo siguiente:

“La directiva del Club Fútbol Cruz Azul informa que de acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos encuentros se tomó la decisión de cesar al director técnico Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo. Agradecemos el compromiso mostrado y le deseamos mucho éxito. Cruz Azul tomará las decisiones necesarias para lograr los resultados que exige esta gran institución”.

Su llegada al club

El ‘Potro’ llego a la Noria para entrenar a las fuerzas básicas de la sub 20, pero el entrenador mexicano tomo el barco del primer equipo en el Apertura 2022, sumando un record de 10 juegos, 6 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Llevándolos a una liguilla en ese mismo torneo, cayendo ante Monterrey en cuartos de final por 3 goles a 0.

Además, salió campeón de la edición Copa Sky 2022 al derrotar a Chivas por 2 goles.

Foto: Raúl Gutiérrez en Twitter

Aún tenía contrato

El entrenador Gutiérrez se había ganado su renovación hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto en el pasado 6 de diciembre el club reafirmaba el puesto del profesor Raúl.

Sus últimas palabras

Ayer después de la derrota contra Toluca dio sus últimas palabras como entrenador de Cruz Azul.

“Habría que preguntárselo a la persona adecuada sobre lo de mi continuidad, en ese sentido planteamos un partido que era para ganarlo, el primer tiempo que hicimos fue bueno, un equipo como Cruz Azul debe intentar jugar, este tema se viene repitiendo, de nada sirve hacer buenos partidos si no los ganas”.

¿Quién tomara el cargo?

El nuevo entrenador para la maquina aún no está definido, se espera que para el día viernes ante Puebla este un técnico interino en el caso de no cerrar al próximo estratega. Joaquín Moreno podría ser el que tomaría al equipo quien está a cargo de la categoría sub 20.

Además, la directiva ha comenzado a hablar con los próximos candidatos para que este en el juego ante Atlas o antes.