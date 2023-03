Ricardo Ferretti cree que Pumas no se va dejar ganar por el cariño que le tienen

Las conferencias semanales del Tuca en su etapa como entrenador de Cruz Azul han comenzado, dejándonos grandes frases y enseñanzas sobre lo que ha pasado con la última derrota de Cruz Azul.

El técnico brasileño comento que su grupo no se agrando después de ganar, tampoco está decaído por la derrota ante Mazatlán. Asegurando que ellos todos tenemos corazón y que las victorias ayudan, pero las derrotas duelen.

“Siempre que se gana o pierde afecta, positivamente o negativamente, tenemos corazoncito, ni modo que perder un partido, sigamos viviendo como hubiéramos ganado imposible, no importa contra quien sea si el último o el primero, todas las derrotas duelen, como todos los triunfos dan satisfacción, tengo un grupo cuando gano no se sintió la mama de Tarzan, ahorita que perdimos no vamos a ser la caca del caballo, si es Pumas, América, Mazatlán merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo”.

No hay que depender de nadie

Ricardo considera que ellos no deben depender de nadie, desarrollando una gran cantidad de puntos para llegar a la fase final.

“Meternos a la liguilla, no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos, en la posición que nos encontramos estaríamos dentro de repechaje, si nosotros tenemos que cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo a repechaje, después buscar pasar a esta fase, dentro de la liguilla cualquiera puede ser campeón, el octavo o séptimo no fueron campeones, hasta el primero es menos el que es campeón es la estadística que se maneja, nuestra próxima aspiración es buscar los 3 puntos”.

Un amor incondicional

Ferretti aún le guarda mucho amor a los Pumas, pero el Tuca cree que ese cariño que los universitarios tienen hacia su persona, no va hacer que se dejen ganar los dirigidos por Rafa Puente, aparte comento sobre la amistad que hay con el técnico de los azul y oro.

“Pase 17 años en Pumas, hay un cariño, pero somos profesionales, pero ellos no se van a dejar ganar por el cariño que me tienen ni yo tampoco, vamos a buscar naturalmente el triunfo las dos instituciones, con Rafa estuvimos juntos hace un tiempo atrás, ahora él está trabajando en Pumas haciendo un gran trabajo, la amistad que hay, cada equipo va buscar lo suyo”.

Respeto a una leyenda

Tuca reconoció la admiración que tiene a Ignacio Trelles un icono dentro de Cruz Azul y el fútbol mexicano.

“Cuando uno inicia uno siempre busca ejemplos y don Nacho Trelles que en paz descanse, era el ejemplo de todos, todos queremos lograr lo que él logro, él me bendijo, todavía tengo la oportunidad de buscar con la institución algo más eso es lo que pretendemos, si se da sería muy agradable para todos”.

Sobre los rumores sobre la venta Erik Lira

El periodo de fichajes aún no se abre y los rumores en la Noria aparecen, para Ferretti no le gusta que se escuche sobre esos temas en su concentración, donde las personas indicadas en aclarar dichos movimientos es la directiva.

“Es muy difícil para un entrenador, Oscar es el director deportivo, mucha gente opinan muchas cosas, no sé si hay una oferta o una propuesta, muchas veces sale cosas de mi jugador, no sé si es para promover o renovar contrato, no sé si es cierto. Si alguien esta interesado en un jugador de Cruz Azul que venga hablar con la directiva, no con ustedes (la prensa). Que hablen con la directiva, porque si no todos son rumores”.

Cruz Azul enfrenta a Pumas este sábado 11 de marzo en la cancha del Estadio Azteca a las 19:05 horas, ambos equipos llegan de perder sus respectivos juegos en la reciente jornada del fin de semana. Los celestes y universitarios se ubican en la posición 11 y 12 con diferencia de un punto.