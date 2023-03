Jesús Corona mantiene la esperanza de quedarse en Cruz Azul por un año más

El partido ante Pumas está a la vuelta de la esquina, el capitán Jesús Corona habló con los medios de comunicación sobre diversos temas, su futuro en la portería de Cruz Azul, la llegada del Tuca y un posible regreso a selección mexicana.

Sobre su futuro, Jesús lo tiene claro el mantenerse un año más en la Noria, el arquero mexicano señalo que todo depende de su estado de salud por el tema de su rodilla y aparte la decisión de la directiva.

“Bueno esto la había platicado en otro momento, tuve una buena platica con el presidente, estoy a punto de juntarme con él para platicar de este tema, mi idea es continuar en el club, le dije que iba ser sincero por el tema de mi rodilla por el tema de hace un año, ahora me siento bien físicamente, eso algo importante para tomar la decisión de poder continuar, se tiene que hablar con la directiva, con el nuevo entrenador, por lo pronto estoy tranquilo disfrutando de cada momento”.

“Mi ilusión es mantenerme en el club, me gustaría retirarme en la institución que siempre me ha respaldado, estoy muy agradecido, me gustaría jugar un año más, de ahí pensar en el retiro, uno se está preparando para mi curso de entrenador, me gustaría prepárame para un curso administrativo para estar lo mejor preparado, es una decisión que debo tomarla con la directiva. Me pidió el presidente que hablara con él para ver el tema de mi futuro y que es lo que quería para los siguientes años”.

Foto: Cruz Azul

El Tuca fue la mejor opción

Para Chuy fue importante la llegada del técnico brasileño al campamento de la cooperativa, siendo la mejor decisión que se pudo tomar, debido a que el Tuca ya conoce el contexto del fútbol mexicano.

“Es la mejor decisión, de los más exitosos en el fútbol mexicano, con toda esa experiencia del jugador mexicano y de la liga. Para mí ha sido la mejor decisión, lo que queda es aprender y tratar de adaptarnos a su sistema de juego”.

El juego ante Pumas

Corona fue muy claro sobre el juego ante los azul y oro, donde es de vital importancia sumar puntos en el Azteca, porque las victorias les pueden ayudar a calificarse entre los primeros ocho y dejando muy claro que solo dependen de ellos mismos para llegar a la fiesta grande.

“Son de esos partidos distintos, son partidos de las aficiones, nos queda claro de la situación que nos encontramos, son dos puntos que nos separan del octavo lugar, tenemos un partido pendiente y va ser un partido fundamental el del próximo sábado ante Pumas, hay que disfrutar cada uno de esos encuentros”.

“Te hablo por Cruz Azul, nosotros tenemos esta necesidad, más que tomarlo como una presión, mejor como una motivación saber que va ser un partido atractivo con un gran rival, obteniendo una victoria con una combinación de resultados podemos estar en octavo lugar, con un partido pendiente y dependemos de nosotros que eso es algo importante, nos motiva más que presionarnos.

Su etapa en selección está cerrada

Jesús comento que desde su llegada a selección mexicana hace 15 años su momento ha terminado, después de que no fuera llamado a una convocatoria el proceso pasado con el Tata Martino, ahora en la nueva etapa de con Diego Cocca cree que es el momento que venga un cambio generacional.

“Es momento ya que vengan las nuevas generaciones, en el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir a ninguna convocatoria, eso se respeta, en este caso las decisiones que se toman se deben respetar, ya me ha tocado estar en selección nacional, he estado por 15 años en selección desde la primera vez que fui convocado, es el momento que las nuevas generaciones levanten la mano, se les dé la oportunidad y que ellos lo aprovechen cada vez que son convocados”.