Jesús Escoboza se mostró muy contento por darle el triunfo a Cruz Azul

En Cruz Azul se respiró oxigeno con el triunfo ante Pumas, Jesús Escoboza le dio los 3 puntos a los celestes con su segundo gol en la institución. Alonso se mostró contento, al bordo del llanto por esta oportunidad que se le presento.

“Para mí en lo personal es algo muy importante porque lo había estado buscando, me da sentimiento, porque uno trabaja al día a día y busca las oportunidades que no llegue uno se desespera, gracias a dios se me da un gol que ayuda al equipo, para que el ánimo siga subiendo y me voy muy contento”.

Levanta la mano para ser alguien importante en Cruz Azul

Jesús ha batallado con las oportunidades de juego, solo ha jugado en 3 partidos con 89 minutos, asegurando que él se prepara para estar el cien y ser tomado en cuenta. Batallando con la desesperación de no jugar.

“Cada vez que me toca busco brindarme, es una gran afición que siempre está en las buenas y malas. A uno le toca preparase al cien, cuando no llega la oportunidad puede presentarse la desesperación, pero uno debe estar listo porque somos profesionales”.

“Uno siempre busca ser importante en el equipo, uno quiere aportar, a veces no se te dan las cosas, pero todos somos profesionales y nos preparemos de la mejor manera. Espero que, si no me toca, le toca el compañero que lo haga bien. La gente a veces te tira con todo, piensa que es fácil cuando no, uno trabaja para que estos momentos sean buenos”.

Hablo el capitán celeste

El Cata Domínguez también habló en conferencia de prensa dando su sentir sobre la llegada del Tuca a Cruz Azul.

“Agradezco que me haya llevado en ese tiempo en a la selección, sabemos de la trayectoria que tiene todos los títulos y años que tiene. El equipo lo ha tomado de buena manera, siempre es bueno aprender, sabemos de la capacidad del Tuca y en este poco tiempo nos hemos adaptado poco a poco”.

Sobre los abucheos, Julio comentó que siempre trata de enfocarse en su trabajo, dejando a un lado esos abucheos de la gente.

“Como siempre le digo a mis compañeros, lo importante es enfocarte en tu trabajo, el apoyo familiar es fundamental, trato de no meterme en las redes sociales, por parte de los abucheos en el estadio, trato de concentrarme en lo mío, no trato de darle importancia, uno está expuesto a estas críticas, está bien que juzguen, pero más allá ya no se pueden meter, somos seres humanos, tenemos sentimientos, la gente tiene su derecho a reclamar”.

Su continuidad en Cruz Azul

Sobre su futuro con el cuadro celeste aseguró que se vence su contrato en junio, pero él está en la mejor disposición para negociar para seguir en la Noria.

“Mi contrato se vence en junio, yo sigo trabajando, como con toda mi carrera gracias a dios me ha dado esa recompensa de estar aquí, no sea cuando se tome la decisión, la va tomar la directiva junto con el cuerpo técnico, seguiré trabajando hasta final de torneo y primeramente dios ellos decidirán que toman conmigo. Yo estoy abierto para otras cosas, seguiré trabajando eso es lo que me ha dado en tantos años”.