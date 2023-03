A Ricardo Ferretti no le gusta hablar de individualidades en Cruz Azul

Ricardo Ferretti habló en conferencia sobre el momento que está pasando Cruz Azul después del triunfo ante Pumas, la continuidad de algunos jugadores, la falta de gol y aclarando que no le gusta las individuales.

Sobre los delanteros que no tienen gol, el momento que está pasando Uriel Antuna no le preocupa el Tuca la falta de goles. Donde sí estaría preocupado es que no se tengan ocasiones de gol.

“No me preocupa nada, de que juega Antuna, generalmente lo que quiere un entrenador que sus extremos, delanteros anoten más goles, que no solo sean pasadores, Antuna lleva 2 goles en 3 partidos y ha tenido varias oportunidades. Me da gusto, peor sería si no tuviera oportunidad de gol, ahí si me preocuparía, mientras haya oportunidad de gol y falle, naturalmente entramos para mejorar”.

Estado anímico y las criticas

El técnico brasileño comentó de las críticas que se han tenido hacia el capitán el Cata Domínguez,, aparte que son bien recibidas si hay buenos argumentos.

“Como dijo Cata en la entrevista la gente tiene derecho, vivimos en un país democrático en la cual las criticas hay que tomarlas de quien viene, si es una crítica a través de un buen análisis con profundidad es válido. A mí me han criticado varias veces, yo tomo de quien viene, si la persona que mi critica es con un análisis o profundidad hasta me sirve, pero si es crítica por que no le caiga bien, no tiene chiste, el Cata está concentrado en trabajar, así como él fue alabado varias veces y siguió trabajando ahorita que ciertas personas lo quieren seguir criticar él va segur trabajando”.

Finalizan contrato

De la continuidad del Cata y Jesús Corona piezas fundamentales en la historia de Cruz Azul, su futuro aún no está definido para Ferretti hasta finalizar la temporada.

“No es una cosa que me preocupan ahorita, el análisis se va hacer al finalizar el campeonato, ni me preocupa esta situación, el futbol no tiene edad, tiene calidad, cuando termine el campeonato ahí me juntare con la directiva y planear los que se quedan y los que tienen que irse. Ahorita no hay ningún jugador fuera, necesito a todos”.

Son un equipo

En los celestes no se habla de individualidades, porque todos son un equipo y así se consiguen las victorias o derrotas. Anexando el buen rendimiento de Carlos Rodríguez en el juego de Pumas.

“A mí no me gusta individualizar, porque esto es un equipo, nadie gana, ni pierde solo. Las decisiones tácticas que tenga con mis jugadores, es solo con ellos conmigo, no puedo estar ventilando este tipo de cosas, porque luego empezamos a individualizar quien es el responsable del que se gane o se pierde. Charly Rodríguez hizo en la cancha lo que nosotros entrenamos, desde que estoy aquí hizo de los mejores partidos”.

Foto: Cruz Azul

Se ha adaptado muy bien

Para el Tuca ha existido una buena conexión con los jugadores para que sigan trabajando y mejorar para conseguir mejores actuaciones.

“Con una gran disposición de entrenar, buscar entender las cosas que transmito, en el principio dije que tenía que adaptarme en el plantel, poner ciertas ideas que tengo para que ellos se adapten, la evolución ha sido buena, nos falta a base de trabajo lograr un porcentaje mejor, para tener mejores oportunidades de gol, más posesión de balón, no sufrir los finales de juego, vamos por un buen camino y nos falta trabajar mucho”.

Ha sido un porcentaje bajo de rendimiento

Ferretti compartió un porcentaje muy bajo sobre los últimos juegos con relación al nivel que ha dado el equipo.

“Cada partido sacas conclusiones, contra Pumas el nivel fue bueno, contra Mazatlán fue malo, si pudiera darte un porcentaje por la capacidad del grupo estamos en un 60% y confió que, con base de trabajo, concentración podemos ir aumentando a través de los partidos que vayamos teniendo. Cada semana dependiendo del resultado tú te acercas o alejas”.

La silla caliente

Por último, el Tuca aclaró que todos los entrenadores saben el nivel de responsabilidad que hay en cada club y que cada victoria o derrota puede darte un apretón o se afloja el cuello.

“Todo entrenador este consiente de la silla que ocupa, nosotros vivimos de resultados solo a través de ellos podemos tener una cierta tranquilidad por una semana, es como una cuerda que te está ahorcando, si ganas se afloja poquito, ganas se afloja, pierdes se te empieza apretar, somos conscientes que así es y asumimos esta responsabilidad”.