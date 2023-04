Este domingo en conferencia de prensa, el director técnico de Gallos Mauro Gerk mencionó muchos temas, en especial el del cociente, sobre el partido de ayer, la preparación ante Santos, entre otros temas.

Lo primero que mencionó fue que Roberto Siboldi, ex futbolista uruguayo y hoy en día entrenador del Tigres, felicitó a Mauro Gerk por sus actuaciones el día de ayer. "Agradecerle a Siboldi porque me lo dijo antes del partido, me felicitó por el trabajo que estábamos haciendo..." "Es bueno que los colegas te reconozcan por tu trabajo."

Habló sobre el encuentro de ayer: "Creo que anulamos al rival, en el primer tiempo creamos las ocasiones..." "Defensivamente el equipo está trabajando muy bien" "A lo mejor necesitamos esa contundencia, con Xolos si la tuvimos..."

Mauro Gerk, a pesar de que sabe que por el cociente ya están fuera del repechaje, dijo que se preparará de la mejor manera para el enfrentamiento vs Santos. "Los jugadores están a tope, tenemos dos o tres jugadores con cuatro amarillas..." "Vamos a ir a Santos por los tres puntos como hicimos con Xolos para terminar lo más arriba posible..." "Ojalá poderle ganar un triunfo en la última fecha a la gente."

Habló sobre el cociente, y que sabe que de forma oficial ya se dió la eliminación del repechaje. "Habían hecho un buen partido..." "También esa tristeza porque tambien no poder alcanzar a algunos para podernos meter en el repechaje y poder jugarlo, hubiera sido muy bueno."

Habló un poco sobre los objetivos del final de la temporada, y que esperan de ellos. "Creo que los objetivos los vamos cumpliendo y sería muy lindo para este grupo terminar en zona de repechaje porque se lo merecen."

Por último se le preguntó sobre el reglamento en el 2007 que cambió drásticamente en los últimos años y Gerk dijo que no pediría que se le diera la oportunidad a Querétaro para poder llegar al Repechaje.