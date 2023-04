Previa Toluca vs Juárez: Los Diablos se quieren poner bravos

últimoToluca viene de una derrota ante Pumas pegándoles mucho debido a que puede peligrar su estancia en los primeros cuatro lugares, este cierre en casa debe ser de suma importancia para los diablos debido que tienen dos finales para mantenerse en los primeros cuatro o con la posibilidad de rebasar al América en la tabla.

Por el lado de Juárez no se juega nada ya en el torneo, siendo los penúltimos en la calificación con 14 puntos, una suma muy diferente que lo tiene Toluca con 28 puntos.

Los diablos dejaron de arder

Los dirigidos por Nacho Ambriz perdieron el buen momento que tenían ante Pumas, cayendo en ciudad universitaria por 3 goles a 1, no perdían desde la jornada 10 con 3 derrotas en el torneo siguen arriba en los primeros 4 con 28 unidades, esta oportunidad de sumar 6 puntos en casa seria de suma importancia para olvidar la posibilidad de abandonar los primeros 4 teniendo a Chivas, Pachuca y León por atrás.

Los bravos quieren despedirse de la mejor manera

El equipo de la frontera no la está pasando nada bien en el fondo de la tabla, con una campaña que parecía positiva se va ir todo al olvido con 14 puntos y en la posición 17 la multa es inminente. Desde la jornada 6 no gana Juárez, eso jugando en condición de local. Pero desde la jornada 9 del torneo pasado ante Atlas no ganan de visitante. Panorama difícil para ver a futuro tienen los bravos donde el problema es el pago de la multa que ir a calificar a un repechaje.

Foto: FC Juárez

Jugadores a seguir

Por parte de los diablos tenemos al capitán revelación del torneo, Marcel Ruiz que ha mejorado desde su llegada a Toluca, siendo el líder en el mediocampo y hasta llamado a selección. En 15 juegos con 2 goles en 1224 y 2 tarjetas es el jugador que no le debes perder la vista.

De Juárez tenemos a Gabriel Mathias Fernández, con 13 juegos ha hecho 2 goles en 918 minutos con 3 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas.

Foto: Toluca FC

Declaraciones previas

Carlos Salcedo jugador de bravos hablo previo al juego donde dejo en claro que este torneo para Juárez ha sido muy malo y donde han dejado de hacer muchas cosas.

“Es una temporada muy triste, todos quedamos a deber, muchos compañeros míos se sienten apenados, quedan dos partidos, el grupo va pelear hasta el último”.

"Se me cae la cara de vergüenza cuando veo a la gente que viene, estos dos partidos que quedan daré todo".

Por su parte Iván López de Toluca dio su sentir del próximo juego ante bravos: “Un partido complicado, ellos van a venir a correr, van a meter, pero nosotros somos capaces de eso y mucho más con nuestro estilo de juego, no hay que confiarnos y salir a ganar”.

Resumen del último juego de Toluca vs Juárez

¿Dónde y cómo ver el Toluca vs Juárez?

El partido pasara para México en la señal de TUDN y Las Estrellas por televisión abierta. Aparte lo podrás ver por los streams de VIX. Para los Estados Unidos por Univisión NOW y TUDN USA.

Horario del partido en México 12:00 horas

Horario del partido en Estados Unidos: 14:00 horas