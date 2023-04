Antonio Mohamed: “Mientras tengamos posibilidades lo vamos a hacer y luchar con todas nuestras fuerzas"

Pumas visitará a los Rayados de Monterrey para cerrar su participación en la fase regular del torneo, con miras a calificar a la reclasificación del Clausura 2023, previo a esto Antonio Mohamed se dio cita ante los medios de comunicación, de primera mano habló de los objetivos que se tienen.

"Los objetivos de puntos son significativos. El único objetivo es entrar a reclasificación. Llegamos en una posición incómoda. En tres semanas hicimos una buena suma de puntos.

El técnico argentino mencionó que el equipo se encuentra muy bien y con ganas, buscará luchar con todo lo que tienen ya que sabe que se mostrarán ante el escenario más complicado del fútbol mexicano, dónde buscaran hacer un buen partido.

Mohamed también habló de su polémica expulsión, dónde comentó que el únicamente pedía que evaluaran las faltas de las dos escuadras de la misma forma, cómo en la que se había amonestado a Caicedo.

"El árbitro me pidió que no haga ademanes, que si quiere que le grite en la cara y le grite en la cara. Y me expulsó, me dijo eso. No hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8 y le grite '5 faltas del 8' y me expulsó. Eso fue la historia. Porque él estaba todo el tiempo con nosotros. Nunca hubo insultos. Cree que le falté al respeto"

El timonel aceptó que se enganchó con el silbante y tiene que ser un aprendizaje, además de asegurar que pidió disculpas a sus jugadores y aseveró nunca pasará nuevamente.

También tocó el tema de su regreso a Monterrey, mencionó que es una sensación rara ya que es el jugar dónde más feliz fue, también habló del rival: "Monterrey no juega por nada y nosotros sí. Sabemos el grado de dificultad. Está en buenas manos con el entrenador que tienen. Para nosotros va a ser un partido difícil. Lo mío no tiene nada que ver, los que juegan son los jugadores".

El director técnico habló del plante, dónde mencionó que tienen una mentalidad muy competitiva, sabiendo que ningún rival es invencible, el equipo tiene la ilusión y buscarán hacer las cosas mientras se tengan las posibilidades

En cuanto a los nombres que han sonado para reforzar al equipo albiazul, Mohamed afirmó que han mencionado hasta a gente como Hulk, sin embargo el argentino aún no ha tenido charla sobre refuerzos con la directiva. ”Julio ha hecho tres partidos excelentes. Con las mejores dos ofensivas solo nos han hecho el penal".



Pidió que se dejaran de decir nombres de refuerzos cuando el certamen no ha terminado, señalándolo cómo una falta de respeto. También mencionó que es muy seguro que hayan cambios, sin embargo eso sucederá hasta que culmine la participación del equipo universitario, argumentando que para él tiene a los mejores.

Para finalizar habló de la ausencia de Dinenno, dando a conocer que el delantero tuvo un golpe en el inter escuadras que se llevó a cabo un día antes y descansó cómo prevención, sin embargo jugará el sábado, afirmando de igual forma que Adrián Aldrete viajará buscando disputar el último encuentro de la fase regular.