Víctor Manuel Vucetich: "El principal responsable de esto soy yo"

Monterrey terminó como líder general con 40 puntos sin embargo cayó ante el rival de ciudad y se quedó en la antesala de una gran final misma que cerraría en casa y con su gente. En conferencia de prensa salió el DT Víctor Manuel Vucetich.

Al ser cuestionado sobre el juego de hoy y las formas en las que jugó el club el DT. Víctor Manuel Vucetich respondió: “Sabemos que esto iba a ser así, no era la intención desde un principio buscamos pero nos faltó atrevimiento, era una oportunidad para solo uno de los 2 equipos, todos somos responsables pero él principal responsable de esto soy yo”

La afición molesta con él y con los jugadores

Asimismo, ante las constantes críticas por parte de la afición sobre el resultado, Víctor indico lo siguiente: “Para mí es muy dolorosa, me sumo al momento que tiene la afición, es algo que nos duele muchísimo, creo hay que seguir para adelante, nos cuesta mucho pero es parte del juego.

El estratega mexicano habló sobre la serie ante Tigres y si pudo haber hecho algo más para evitar la eliminación el día de hoy.

"Cuando se tiene una situación adversa se piensa muchas cosas, lo concreto es que no tuvimos el atrevimiento y que ellos aprovecharon esa situación, sabemos que es un fracaso el hecho de no conseguir el objetivo trazado, tras una gran campaña de nada nos sirve si no lo capitalizamos ”

Para finalizar Vucetich habló sobre su continuidad al frente del club tras este fracaso y quedar eliminado ante su acérrimo rival.

“No es una decisión mía” concluyó el DT de Monterrey.

Posteriormente Jose Antonio Noriega habló en conferencia sobre la eliminación y puso en duda la continuidad del multicampeón con el equipo del Barrial además de reconocer que no llegar a la final es un fracaso para la directiva.

Monterrey tiene que buscar otras cosas, más protagonismo, la forma de hacerle daño al rival, necesitamos que nuestros grandes talentos tengan esa oportunidad de agredir al rival”, comentó.

El directivo salió cabizbajo: “Salgo con tristeza, frustración, pena, es la verdad”, cerró.