Diego Cocca: "Tenemos que corregir muchas cosas"

Previo al duelo ante Estados Unidos correspondiente al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección Mexicana cierra su preparación en un duelo ante Camerún, el tricolor quiere evitar otro verano de terror y con el proceso de Diego Cocca recién comenzado el entrenador está buscando a sus mejores jugadores, no obstante, el rendimiento del equipo sigue sin convencer al igualar a dos goles ante el conjunto de Camerún.

El combinado tricolor rescató el empate en los últimos minutos del duelo ante Camerún, pero el empate disfraza un poco el mal juego que dio la selección de Cocca, con un partido muy importante por venir, la Selección Mexicana tuvo como siempre el apoyo de la afición.

Kevin el héroe tricolor/Imagen:miseleccionmx

Las palabras del entrenador

"La verdad que los jugadores y nosotros nos sentimos cómodos, muy lindo el estadio, muy linda la afición, sacamos muchas cosas positivas de este partido".

La Selección de Camerún le complicó mucho las cosas al equipo tricolor, el choque con estas selecciones siempre es difícil debido a la gran calidad de jugadores, pero ahora fueron los errores los que predominaron en el encuentro.

"Estos partidos nos sirven mucho, porque jugar con un equipo que es mundialista, con jugadores que juegan en Europa, eso nos exige muchísimo".

Al ser un nuevo proceso, el entrenador está probando a muchos jugadores, por lo que no hay una base de jugadores con un lugar asegurado, al estar conociéndose, los errores son más frecuentes y ante Camerún fue muy notorio.

"Este partido nos demuestra que tenemos que corregir muchas cosas, los dos goles de ellos fueron errores nuestros, tengo muy buenas conclusiones para lo que viene".

La selección al verse superada comenzó a descontrolarse dentro del campo, esto provocó muchos conatos de bronca y la afición comenzó a recriminar y expresar su enojo con el famoso grito prohibido, su próximo duelo podría cambiar el ambiente entre equipo y afición, por lo que ganar es obligatorio.

"Fue duro el partido, me parece que la idea que estamos queriendo transmitir es ser competitivos y no nos gusta perder. El grito es algo que no compartimos y ojalá que no vuelva a pasar".

El cambio generacional parece que ha llegado al tricolor, al ser sede del próximo mundial, el equipo está obligado a tener una gran participación, el equipo aún está en construcción y si bien se nota que les hace falta trabajar más tiempo juntos, hay mucho talento joven que puede llevar a buen puerto este proyecto, esto dijo el entrenador: "Necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o ser un equipo que tenga todas las herramientas para ganar al rival".

Para cerrar la conferencia de prensa, Cocca cerró con un mensaje claro: "Para nosotros no hay amistosos, todos son importantes, y hoy lo demostró el equipo. Yo saco buenas conclusiones, cuando los jugadores se ponen la camiseta de la Selección no hay amistosos, aquí se defiende el prestigio".