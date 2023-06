Jaime Lozano, el mago que hizo lucir a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana inició con el pie derecho en la Copa Oro, ganándole por 4 goles a 0. Con anotaciones de Luis Chávez, Orbelín Pineda y doblete de Luis Romo.

El entrenador interino el Jimmy Lozano habló en conferencia de prensa donde habló sobre el resultado arrasador, el tema de la confianza hacia el jugador que tuvo hacia él y a su cuerpo técnico.

“Esto parece algo mágico, que en 3 días todo puede dar vueltas, yo estoy agradecido con mi cuerpo técnico porque el jugador tiene la confianza en nosotros, el jugador nos conoce, tuvo un proceso de éxito, a pesar que tuvimos poco tiempo, el jugador es un gran jugador, la confianza hay que provocarla, también es un tema cultural lo viví en juegos olímpicos, somos mexicanos es una buena ventaja conocernos, sabernos lo que nos gusta y no. Que todos los que están en la convocatoria lo pueden desarrollar a la perfección, hoy el lucio y brillo tuvimos un escenario mágico, el equipo salió convencido de lo que teníamos que hacer, es un gran paso”.

¿Debe ser mexicano el próximo entrenador de la selección?

Sobre el tema del próximo entrenador del tricolor aún no se sabe si va ser Jaime u otro candidato extranjero. Pero se le pregunto a Lozano sobre si debe ser mexicano el siguiente profe en el banquillo.

“No sé si tiene que ser mexicano, desde que he llegado he recibido el cariño de la gente, está muy contenta y orgullosa, no sé si tiene que ser mexicano el entrenador y si no va ser tiene que entender como somos”.

Confianza al jugador mexicano

Jaime comento que fue difícil plantear este juego con pocos días, pero resalto que el futbolista tiene talento, pero se le debe dar un voto de confianza, para estar en los grandes planos.

“Hoy tenemos que tomar como base este partido, porque hay muchas cosas que mejorar porque en 3 días no se puede hacer todo brillante, desde divisiones inferiores que me ha tocado estar y enfrentar a otras selecciones. Talento y capacidad hay muchísima, sigo con lo mismo que la mayoría de los jugadores pueda ir a las mejores ligas para mejorar y que compita contra esos rivales, que vas a venir a estos torneos para competir de la mejor manera”.

Partido a partido

Lozano continua con la fórmula de todos los entrenadores, partido a partido, desde el próximo juego del tricolor hasta su futuro en selección, pero asegurando que todo proceso debe tener confianza desde el latino hasta el extranjero.

“Yo creo que, sí que como latinos deben confiar en uno, porque la calidad está ahí, nos tienen que dar argumentos, nos tienen que entrenar para desarrollar nuestro máximo potencial, yo no sé cómo va acabar esta copa, debemos ir paso a paso, no estoy pensando en el 2026, ni en más adelante, tenemos que enfocarnos en Haití y seguir adelante, escoger el mejor once, porque una selección todos son buenos jugadores, me toca escoger por el rival o porque conozco más a un jugador que a otro, porque este once, Edson juega de central, sin Montes, quería tener a la gente con más experiencia”

Agradecido con la afición

Jaime se sintió agradecido con el aficionado que vive en los Estados Unidos, pero sabe que le debe mucho al hincha que viene ver a México lucir en cada juego, llevándose una sonrisa de ver a su selección competir.

“De a la afición no estamos solos, estamos bien acompañados, hace 5 días yo era un aficionado más, porque cada vez que juega la selección millones de televisiones y muchísima gente viaja miles de kilómetros para ver, apoyar y sentirse orgullo, ser representado dignamente. Siempre es una bendición representar a México por todo el apoyo que tenemos en cualquier parte del mundo”.

No se vuelven locos por el resultado

Sobre este resultado que movió a todos, desde lo más reciente ante Estados Unidos, Lozano con los pies en la tierra se mantiene y transmitirá ese mismo mensaje a sus jugadores, no crecerse por una goleada.

“Yo no crecí con las redes sociales, ni cuando ganamos por este marcador o por el uno a cero, somos imbatibles, cuando perdemos que me duele perder, pero no crea que sea el más malo. Me siento muy agradecido porque los jugadores y la afición se lo merece, porque fue un gran inicio de Copa Oro, sé que siempre no vas a estar arriba, por eso hay que tenerles mucho respeto a estos resultados”.

Cumplió un sueño

Para finalizar Jaime Lozano comento que fue un sueño estar en el banquillo de México, desde que inició su carrera de entrenador su meta era llegar a ser el seleccionador de México.

“Hoy cumplo un sueño de ser el entrenador de México, hace semana si no hubiera pasado sería un aficionado más viendo de la selección, tenemos que estar agradecidos y vivir el momento. Fue un trabajo de todos. Todos quieren sacar esta copa adelante”.