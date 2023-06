¿Cúal es la situación de Magallán y Fernández en Pumas?

Los Pumas de la UNAM se están preparando para la siguiente temporada del Apertura 2023 de la Liga MX. Los dirigidos por Antonio Mohamed empiezan a tomar rumbo con las nuevas incorporaciones que se han dado en los últimos días. Con lo que esperan poder borrar la mala actuación que tuvieron el torneo pasado cuando no pudieron calificar al repechaje.

Te puede interesar: Los Pumas estrenan nueva piel para el Apertura 2023

El primer confirmado de esta lista fue Gil Alcalá. El portero que viene de Gallos del Querétaro fue relegado a principios del torneo por Rafael Puente del Río, pero tuvo una excelente temporada en el conjunto Querétaro y Mohamed lo ve peleando el puesto junto a Sebastián Sosa y Julio González.

Después, han llegado los sudamericanos para poder apuntalar la parte defensiva. Robert Ergas y Nathan Silva ya están trabajando el parejo de sus compañeros y podrían estar listos para la jornada 1 en el cual el club universidad se enfrentarán al conjunto de los Xolos de Tijuana.

(Foto: Club Universidad)

Hay dos nombres que están casi asegurados con Los auriazules. El primero es Gabriel Fernández quién la temporada pasada jugaba para el FC Juárez Y qué no habilitaron la opción de compra para retenerlo. Pumas se adelantó y negoció directamente con el Celta de Vigo, por lo que llegaría con un costo aproximado de 1.5 millones de dólares por su carta como compra definitiva, tal y como lo ha confirmado el reportero Cesar Luis Merlo.

También checa: El fin de una era, Deneva Cagigas se va de Pumas femenil

¿Quién es el otro que interesa a Pumas?

El segundo caso es el de Lisandro Magallán. El defensa que ahora juega en el Elche habría llegado de manera libre pues su contrato terminaba el mes de junio. Pero decidió renovar su contrato con el conjunto español para poder dejarle dinero a la institución. No hay un aproximado de cuánto sería el costo de la carta de Magallán pero el ex Ajax de Holanda tendría un costo menor de lo esperado, como lo han confirmado algunas fuentes en España. Con esas incorporaciones espera que no haya más sorpresas y el llamado ‘Turco’ tenga un plantel completo, aunque no se descarta más sorpresas después de haber empezado el torneo y con la preparación para la naciente Leagues Cup.