Jaime Lozano: "Conociendo a tus jugadores, se hace más fácil todo"

Se jugó la segunda jornada de la Copa Oro y México se enfrentó a la Selección de Haití donde, contundentemente, 'El Tri' sobrepasó al rival tras ganarle 3 goles a 1 y así ubicarse como primero del grupo B con 6 puntos, producto de dos victorias.

A pesar de la incertidumbre y dudas que ha dejado el desempeño futbolístico de la Selección Mexicana desde la dirigencia de Diego Cocca, el combinado tricolor se ha mostrado cómoda con el mando de Jaime Lozano, quien, en conferencia de prensa, dio sus impresiones del partido jugado este jueves en Phoenix.

Conferencia de prensa

Un Jaime Lozano con semblante satisfecho y sonriente, otorgó la conferencia de prensa post partido, donde comentó que se encontraba feliz por la victoria, aunque le hubiese gustado mantener el cero en la portería. "Yo creo que por momentos chocábamos con esa barrera que puso Haití. Hubo momentos donde empezamos bien y después donde empezamos a chocar y chocar. En el segundo tiempo jugamos más rápido. A pesar de el gol en contra, el equipo se comportó, tuvo la valentía y el coraje para ir por un gol más tras la anotación del rival", comentó.

Igualmente, destacó la gran labor y el talento de sus dirigidos en este partido, así como la confianza que genera haber trabajado con varios jugadores en el proceso olímpico. "No se puede trabajar igual en una Selección que en un club, son dos mundos muy distintos, vimos cuál era la mejor forma, una ventaja es que ya había estado con la mayoría, eso no nos garantiza nada, pero fue importante para no empezar de cero", expresó. Asimismo, puntualizó que cualquier técnico, es lo que es por los jugadores que tiene y que hay un buen grupo humano en selección donde conviven de la mejor manera.

Sobre el partido contra Qatar, Jaime Lozano respondió que probablemente habría rotación en la alineación. "Seguramente haremos cambios para el próximo partido, necesitan otros estar en ritmo, lo pensaremos bien, trataremos de decidir de la mejor manera".

Para finalizar, resaltó el gran partido que tuvo Henry, Santi Giménez, y sobre todo de Uriel Antuna, quien últimamente ha sido blanco de críticas por los aficionados mexicanos. "Estoy feliz por Uriel Antuna porque es el que más estaba en deuda con la gente, si trabajas y crees en ti, las cosas tarde o temprano se van a dar. En mi experiencia, si le das cierta claridad, Uriel puede hacer este tipo de partidos", aseguró.

El próximo partido de la Selección Mexicana en esta edición de Copa Oro, será ante la Selección de Qatar, el próximo domingo 2 de julio en punto de las 19:00 hrs (CDMX).