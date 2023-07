Cruz Azul: Ricardo Ferretti le abre la puerta a Pulido y sin miedo a Messi

El técnico brasileño dio una sesión de preguntas y respuestas a los medios. Después del espectáculo que hizo el fin de semana, en la conferencia del juego ante Atlas, donde se negó dar declaraciones a la prensa conectada en zoom, solo en modo presencial.

Ricardo aclaro sobre diversos temas, su continuidad, la actualidad del equipo, el plantel incompleto y los refuerzos. Además, sobre el próximo enfrentamiento ante Lionel Messi en la Leagues Cup.

“Inventan cada cosa, no hubo nada de eso, preocupación si hubo. Uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, llevar 28 jugadores de los cuales eran de la sub 20 y sub 18, ellos merecen una oportunidad y la van a tener. Mi preocupación es tener el plantel completo, yo no vine a entrenar a la sub 20 o la 18”.

Cruz Azul debe estar en las liguillas

El Tuca fue directo con su siguiente respuesta, sobre la charla que tuvo con el ingeniero Víctor Velázquez le comento a Ferretti, dejándole en claro que la maquina debe estar siempre en los primeros planos.

“Yo creo que ser independiente del entrenador, me dijo el ingeniero esta institución es muy grande, mínimo debe estar en la liguilla, dependiente del entrenador o jugadores, Cruz Azul debe estar en las liguillas, calificando constantemente la posibilidad de ser campeón es mayor, no es el Tuca, Joaquín o Memo. El ingeniero dice y tiene la razón, Cruz Azul debe estar en la liguilla y punto”.

Foto: Cruz Azul

¿Vendrán más refuerzos?

Ricardo dejo en claro que mientras el mercado de transferencias sigue abierto, la llegada o salida de jugadores está abierta y llena de misterio. Además, comento que la reducción de extranjeros se vendrán mejores jugadores para el fútbol mexicano.

“Si hay una posibilidad, mientras las ventanas estén abiertas hay una posibilidad y más mexicanos que tanto necesitamos, mientras pasen los años se va reducir los extranjeros y ojalá lleguemos a cinco, ojalá producir jugadores en fuerzas básicas, después buscar jugadores de nivel para una institución como lo es Cruz Azul”.

Sobre el enfrentamiento ante Messi

Cruz Azul va enfrentar al Inter de Miami en la Legues Cup en las próximas semanas, con la llegada de Messi, Sergio Busquets y el Tata Martino al banquillo. Al Tuca no le hace ruido de momento esa situación, pensando en partido a partido. Pero cuando llegue el momento sabrá que utilizar en esa ocasión.

“Ahorita quiero el grupo completo, voy a buscar lo mejor para el sábado, después para el viernes, ya cuando toque allá en Miami ya pensare lo que tengamos que hacer, tampoco es un monstro de 7 cabezas, es un súper jugador, nosotros también lo somos, nosotros no cantamos mal las rancheras”.

Sobre el fichaje de Pulido

El tema Alan Pulido sigue siendo un misterio para dos equipos en particular, Chivas y Cruz Azul que buscan los servicios del jugador del Sporting Kansas City.

Pero el Tuca le abrió la puerta a ‘Puligol’, pero reconoció que es complicado que llegue el nueve que le falta.

“Me gustaría, pero está muy complicado. Es un jugador mexicano, lo debute una vez, si el viniera sería bienvenido, sabemos de la capacidad del jugador y creo aportaría algo interesante”.

Cruz Azul juega el próximo sábado 8 de julio en el Azteca a las 21:05 horas, siendo el debut en casa, con todavía plantel incompleto, a la espera que lleguen los seleccionados en las próximas fechas.